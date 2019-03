Probabili formazioni Inter Lazio/ Diretta tv, Icardi verso il ritorno! (Serie A)

Nelle probabili formazioni di Inter Lazio studiamo le scelte dei due allenatori per il posticipo nella 29^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019: le due squadre si affrontano a San Siro in una partita fondamentale per entrambe, perchè in palio c’è la possibilità di andare in Champions League. Con la vittoria nel derby i nerazzurri sono riusciti a riprendersi la terza posizione a scapito del Milan e adesso sperano di allungare o comunque blindare questa situazione del tutto favorevole; nel mentre era arrivata la deludente eliminazione in Europa League, dove i biancocelesti erano caduti nel turno precedente. In campionato la Lazio arriva dal roboante successo contro il Parma, con il quale ha rilanciato le proprie ambizioni: alla squadra di Simone Inzaghi manca anche una partita da recuperare. Andiamo dunque a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco di San Siro, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Inter Lazio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Inter Lazio sarà un’esclusiva in diretta tv per gli abbonati alla televisione satellitare: l’appuntamento è sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 251, con la possibilità di seguire il posticipo di Serie A anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi e può essere attivata su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO

LE SCELTE DI SPALLETTI

Stanno recuperando tutti gli infortunati nerazzurri, e dunque Luciano Spalletti potrebbe ritrovare una formazione vicina a quella titolare per Inter Lazio: Icardi si è riaggregato al gruppo e dovrebbe già essere titolare vista la distrazione muscolare che ha colpito Lautaro Martinez, l’ex capitano sarà affiancato da Politano e Perisic sulle corsie laterali e si profila un centrocampo a tre, con Gagliardini che è favorito su Nainggolan e Joao Mario che sono tra i giocatori che corrono per arrivare al 100% all’appuntamento, ma giustamente per il momento vengono dati in panchina. A completare il centrocampo ci saranno la regia di Brozovic e la capacità di inserimento di Vecino, l’anno scorso decisivo all’ultimo nello spareggio per la Champions League; in difesa dà forfait De Vrij e dunque uno tra Miranda e Ranocchia dovrà prenderne il posto al fianco di Skriniar, a destra giocherà D’Ambrosio mentre a sinistra si dovrebbe vedere Asamoah, pur se Dalbert e soprattutto Cédric Soares rimangono delle valide alternative e proveranno a mettere in crisi le scelte del loro allenatore.

I DUBBI DI INZAGHI

Rosa al completo per Simone Inzaghi: in Inter Lazio torna Immobile che ha già giocato in nazionale, dunque panchina per Caicedo. Il tecnico biancoceleste dovrebbe puntare sul modulo con tre mezzepunte: Joaquin Correa giocherà come trequartista, mentre Luis Alberto e Milinkovic-Savic agiranno da mezzali a centrocampo. Con questo schema chi rimarrà fuori sarà Parolo, destinato alla panchina così come Romulo: l’ex Genoa dovrebbe lasciare il posto a Marusic che giostrerà sulla corsia destra, dall’altra parte del campo sicuro titolare Lulic mentre a comandare la zona mediana sarà come sempre Lucas Leiva. In difesa spazio ai soliti noti: Bastos favorito su Luiz Felipe (che era stato convocato dall’Italia Under 21 ma ha poi rinunciato), Acerbi sarà il leader del reparto e sul centrosinistra naturalmente avrà spazio Stefan Radu, che di questa squadra rappresenta uno dei veterani. In porta chiaramente ci sarà l’albanese Strakosha.

IL TABELLINO

INTER (4-3-3): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 23 Miranda, 37 Skriniar, 18 Asamoah; 8 Vecino, 77 Brozovic, 5 Gagliardini; 16 Politano, 9 Icardi, 44 Perisic

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 21 Cédric Soares, 23 Miranda, 29 Dalbert, 20 Borja Valero, 15 Joao Mario, 14 Nainggolan, 11 Keita B.

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: –

Indisponibili: Vrsaljko, De Vrij, L. Martinez

LAZIO (3-5-1-1): 1 Strakosha; 15 Bastos, 33 Acerbi, 26 S. Radu; 7 Marusic, 21 S. Milinkovic-Savic, 6 Lucas Leiva, 10 Luis Alberto, 19 Lulic; 11 J. Correa; 17 Immobile

A disposizione: 24 Proto, 23 Guerrieri, 4 Patric, 13 Wallace, 3 Luiz Felipe, 27 Romulo, 16 Parolo, 32 Cataldi, 25 Badelj, 7 Va. Berisha, 14 Durmisi, 20 Caicedo

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: –

Indisponibili: J. Lukaku



