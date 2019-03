Probabili formazioni/ Juventus Empoli: quote, Allegri lancia ancora Kean? (Serie A)

Andiamo a leggere le probabili formazioni di Juventus Empoli, una partita che si gioca alle ore 18:00 di sabato 30 marzo per la 29^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019: la capolista difende l’ampio vantaggio sul Napoli (15 punti) ma prima della sosta per le nazionali ha perso la sua prima gara di campionato – a Marassi, contro il Genoa – si presenta a questo appuntamento senza Cristiano Ronaldo, infortunatosi con il Portogallo, e tra poco dovrà iniziare a pensare ai quarti di Champions League: insomma, tanta carne al fuoco e una partita che nasconde parecchie insidie, da vincere per non doversi preoccupare di un’eventuale rimonta partenopea e ripartire di slancio. L’Empoli è tornato all’antico richiamando in panchina Aurelio Andreazzoli, che ha subito colto una vittoria fondamentale contro il Frosinone: la salvezza non è lontana visto il passo delle altre, ma chiaramente bisognerà mantenere la concentrazione alta fino al termine della stagione e provare a fare punti ovunque, dunque anche all’Allianz Stadium. Vediamo allora in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco a poche ore dal calcio d’inizio della partita, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Juventus Empoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per Juventus Empoli indicano chiaramente i bianconeri come grandi favoriti: il segno 1 per la vittoria della squadra bianconera vi farebbe guadagnare ben poco rispetto alla somma messa sul piatto (1,28 volte la puntata), mentre è parecchio alto il valore che è stato posto sul segno 2 per il successo esterno dei toscani (12,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto). Il pareggio, un’eventualità che come sempre è regolata dal segno X, vi permetterebbe di incassare una cifra corrispondente a 5,25 il valore della giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS EMPOLI

I DUBBI DI ALLEGRI

Come detto, in Juventus Empoli mancherà Cristiano Ronaldo: Massimiliano Allegri dunque valuta la possibilità di ridare fiducia a un Moise Kean che sta attraversando un grande momento di forma – due gol in nazionale – e che nel caso si potrebbe posizionare sull’esterno sinistro come già in azzurro. La prima punta sarebbe Mandzukic, ma eventualmente Bernardeschi potrebbe fare il battitore libero sulla trequarti; l’alternativa rimane Dybala che in questo momento parte dietro nelle gerarchie; a centrocampo si rivede Khedira che viaggia almeno verso la panchina, i titolari sulle mezzali dovrebbero essere Emre Can e Matuidi con Bentancur che spera comunque di avere una maglia e potrebbe giocarsela anche con Pjanic, reduce da gol ed espulsione nella partita che la Bosnia ha pareggiato contro la Grecia. In difesa è tornato in gruppo De Sciglio, ma il posto da terzino destro sarà di Joao Cancelo; a sinistra spinge Spinazzola che, tuttavia, in questo momento appare favorito addirittura per la Champions League e dunque se la gioca con Alex Sandro. Bonucci e Chiellini saranno regolarmente in campo come centrali a protezione di Szczesny, titolare tra i pali con Perin che ha recuperato ma non è ancora al 100%.

LE SCELTE DI ANDREAZZOLI

Il principale dubbio di Aurelio Andreazzoli per Juventus Empoli riguarda il modulo: il tecnico ha sempre adottato il 4-3-1-2 ma potrebbe confermare il 3-5-2. Il ballottaggio che potrebbe cambiare la squadra toscana è quello tra Veseli e Salih Uçan: con il ceco difesa a tre completata da Maietta e Dell’Orco (Silvestre è squalificato), con il turco si abbassano Di Lorenzo e Pajac – che ha scalato le gerarchie risultando favorito su Pasqual – mentre Krunic o lo stesso Uçan andrebbero a giostrare sulla trequarti in appoggio ai due attaccanti, che in ogni caso saranno Caputo e Farias. In porta sarà confermato Dragowski, ormai diventato titolare a scapito di Provedel; Krunic sarà comunque in campo anche se resta da definire il suo ruolo, mentre Bennacer si occuperà della cabina di regia e Hamed Traoré, già acquistato dalla Fiorentina ma lasciato in prestito all’Empoli fino al termine della stagione, sarà l’altro interno di centrocampo.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 20 Joao Cancelo, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 37 Spinazzola; 23 Emre Can, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 33 Bernardeschi, 17 Mandzukic, 18 Kean

A disposizione: 22 Perin, 21 Pinsoglio, 2 De Sciglio, 24 Rugani, 4 Caceres, 12 Alex Sandro, 6 Khedira, 30 Bentancur, 41 Nicolussi Caviglia, 10 Dybala

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: –

Indisponibili: Barzagli, Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa

EMPOLI (4-3-1-2): 69 Dragowski; 2 Di Lorenzo, 22 Maietta, 39 Dell’Orco, 6 Pajac; 33 Krunic, 10 Bennacer, 8 H. Traoré; 48 Salih Uçan; 11 Caputo, 17 Farias

A disposizione: 1 Provedel, 21 Perucchini, 5 Veseli, 32 Rasmussen, 43 Nikolaou, 21 Pasqual, 4 Brighi, 28 Capezzi, 18 Acquah, 37 Oberlin, 7 Mchedlidze

Allenatore: Aurelio Andreazzoli

Squalificati: Silvestre

Indisponibili: La Gumina



© RIPRODUZIONE RISERVATA