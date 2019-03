Probabili formazioni Roma Napoli/ Diretta tv: tanti assenti all’Olimpico (Serie A)

Si giocherà solo domani alle ore 15.00 allo Stadio Olimpico la tanto attesa sfida tra Roma e Napoli, Derby del Sole, valido per la 29^ giornata di Serie A: è tempo quindi di esaminare le probabili formazioni alla vigilia del fischio d’inizio. Classifica a parte infatti il match è più che mai prestigioso e a Ranieri come ad Ancelotti non saranno concessi errori nello stilare le probabili formazioni di Roma Napoli. Di fatto però entrambi i tecnici non avranno a disposizione uno spogliatoio al completo e sono pure parecchi i giocatori dati in forse. Il primo assente è certamente Florenzi che nei giorni scorsi ha pure dovuto abbandonare il ritiro della nazionale a Coverciano: rimarranno poi fuori dai giochi per i campani Zielinski e Diawara, uno per squalifica decisa dal giudice sportivo e il secondo infortunio. Andiamo allora a dare uno sguardo da vicino alle probabili formazioni di Roma e Napoli, match atteso solo domani pomeriggio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Roma Napoli sarà visibile in diretta tv solo sui canali della televisione satellitare: gli abbonati a Sky potranno dunque sintonizzarsi su Sky Sport Serie A (202), oppure su Sky Sport 252. Inoltre essi avranno a disposizione anche il servizio Sky Go per seguire la partita dello stadio Olimpico in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI

LE MOSSE DI RANIERI

Per le probabili formazioni di Roma Napoli il tecnico dei giallorossi potrebbe riconfermare il 4-4-2 come modulo di partenza e dove quindi si testerebbe una seconda volta la coppia d’attacco Schick-Dzeko: il bosniaco però è sotto osservazione visto che è tornato un poco acciaccato dall’esperienza con la nazionale bosniaca. Per la mediana le maglie però paiono confermate vista pure la lunga lista di indisponibili (e dove troviamo ad esempio El Shaarawy, De Rossi, Pastore e Pellegrini): al centro agiranno dal primo minuto Cristante e Nzonzi, mentre toccherà al duo Perotti-Zaniolo controllare le fasce più esterne del reparto. Problemi pure in difesa per Ranieri, rimasto orfano di Florenzi: davanti a Olsen saranno titolari al centro Manolas e Fazio mentre ai lati vedremo domani in campo Karsdorp e Kolarov.

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Pure Ancelotti dovrà fare attenzione a diverse assenze per la 29^ giornata di Serie A: per fortuna però, il tecnico ha ritrovato almeno Fabian Ruiz, colpito da febbre nei giorni scorsi durante l’impegno con la nazionale spagnola. La mediana dei campani quindi vedrà in campo dal primo minuto, oltre al già citato Ruiz anche Allan, Callejon e Verdi, a cui verrà concessa una nuova grande occasione domani pomeriggio. Per la difesa poi Ancelotti dovrebbe consegnare le maglie da titolare, oltre che a Meret fedele tra i pali, anche ai centrali Maksimovic e Koulibaly (Chiriches è infortunato), mentre ai lati si giocano la titolarità Malcuit e Mario Rui, benché dalla panchina si accendano i ballottaggi con Hysaj e Ghoulam. Pochi i dubbi in attacco infine per il Napoli visto che dal primo minuto infatti giocheranno ancora insieme Mertens e Milik: Insigne è tornato a disposizione del tecnico, ma rimane da valutare la sua condizione per un match così importante.

IL TABELLINO

ROMA (4-4-2): 1 Olsen; 2 Karsdorp, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 22 Zaniolo, 4 Cristante, 42 Nzonzi, 8 Perotti; 14. Schick, 9 Dzeko. All. Ranieri

NAPOLI (4-4-2): 1 Meret; 2 Malcuit, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 7 Callejon, 5 Allan, 8 Ruiz, 9 Verdi; 14 Mertens, 99 Milik. All. Ancelotti.



