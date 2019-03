Probabili formazioni Sampdoria Milan/ Quote Giampaolo punta su Quagliarella (Serie A)

Si accenderà solo questa sera al Marassi alle ore 20.30 la partita tra Sampdoria e Milan, uno degli scontri più attesi della 29^ giornata del Campionato di Serie A. La sfida si annuncia davvero brillante e sia Giampaolo che Gattuso paiono avere le idee ben chiare per le probabili formazioni di Sampdoria Milan. Il primo ovviamente si affiderà solo agli uomini più in forma, in primis Fabio Quagliarella, capocannoniere della Serie A e in grande stato di forma visto quanto fatto con la maglia della nazionale solo pochi giorni fa. Pure il tecnico rossonero non si discosterà troppo dal solito 11 anche se rimane da dirimere la questione riguardante Frank Kessie, dopo la ben nota lite dell’ex atalantino Lucas Biglia durante il Derby di Milano. Andiamo quindi a esaminare da vicino le probabili formazioni di Sampdoria Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di dare un occhio da vicino alle mosse dei due allenatori vediamo che cosa ci può dire pure il pronostico fissato alla vigilia. Stando alle quote fissate dalla snai per l’1×2 ci attende un match davvero brillante: vediamo che il successo dei rossoneri è stato fissato a 2.35, contro il più alto 3.20 dato per la vittoria dei liguri, mentre il pareggio è stato quotato a 3.15.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA MILAN

LE MOSSE DI GIAMPAOLO

Per le probabili formazioni di Sampdoria Milan vediamo ben che Giampaolo non si discosterà troppo dal 4-3-1-2: il tecnico però sarà costretto a qualche cambiamento visto che nel frattempo Ekdal si è infortunato. Ecco quindi che nella mediana a tre dei liguri vedremo Jankto fare compagnia a Praet e Linetty: sulla tre quarti quindi si posizionerà Ramirez (benché Saponara sia sempre pronto dalla panchina), mentre in attacco le maglie da titolari sono già state consegnate a Quagliarella e Gabbiadini. Non vi sono invece grandi novità per la difesa della Sampdoria, dove sarà sempre Audero a posizionarsi tra i pali. Troveremo quindi stasera al centro dal primo minuto Andersen e Colley mentre toccherà a Sala e Murru agire ai lati del reparto.

LE SCELTE DI GATTUSO

Sarà sempre il 4-3-3 il modulo di riferimento di Gattuso dove il primo e unico dubbio di Gennaro Gattuso si accenderà a centrocampo. Nel caso in cui Kessie verrà tenuto in panchina, ci sarà Biglia al suo posto, per completare la mediana assieme a Bakayoko e Paquetà. Non vi sono invece novità di rilievo negli altri reparti dello schieramento rossonero, specie in attacco dove saranno confermati dal primo minuto Calhanoglu, Piatek e Suso. Pure in difesa Gattuso ha le idee ben chiare, con Gigio Donnarumma chiaramente posto tra i pali: al centro del reparto si faranno vedere dal primo minuto Musacchio e Romagnoli, mentre ai lati sono pronti Calabria e Ricardo Rodriguez, benché in panchina sia impaziente di scendere in campo Conti.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-3-1-2): 1 Audero; 7 Sala, 3 Andersen, 15 Colley, 29 Murru; 16 Linetty, 10 Praet, 14 Jankto; 11 Ramirez; 23 Gabbiadini, 27 Quagliarella All. Giampaolo

MILAN (4-3-3): 99 Donnarumma; 2 Calabria, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 68 Rodriguez; 14 Bakayoko, 21 Biglia, 39 Paquetà; 8 Suso, 19 Piatek, 10 Calhanoglu. All. Gattuso



