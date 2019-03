Probabili formazioni Serie A/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (29^ giornata)

La Serie A sta vivendo la 29^ giornata con cui il campionato riparte dopo la sosta per le Nazionali. Scoprire le probabili formazioni di tutte queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle partite, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni di Serie A in questa ventinovesima giornata del massimo campionato che caratterizzerà questo weekend di fine marzo ricco di emozioni per aprire la “volata” che prevede gli ultimi 10 turni in meno di due mesi.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE GENOA

Parlando delle probabili formazioni per la prima partita del sabato di Serie A, teniamo presente che nell’Udinese adesso c’è Igor Tudor al posto di Davide Nicola in panchina. In difesa Opoku rientra dalla squalifica e De Maio è recuperato, ma si è invece fatto male Nuytinck. In attacco Lasagna sembra favorito su Okaka per affiancare Pussetto. Quanto al Genoa, per Cesare Prandelli si segnala un ballottaggio fra Rolon e Bessa, che dovrebbe vedere favorito il primo. Idem in difesa, con il dubbio Pereira-Biraschi, mentre in attacco ci dovrebbe essere la coppia Sanabria-Kouamé.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS EMPOLI

Come è noto, in Juventus Empoli non sarà in campo Cristiano Ronaldo e questa potrebbe dunque essere una bella occasione per Moise Kean, il nome del momento dopo i due gol con la maglia della Nazionale. Inizia un ciclo molto intenso per Massimiliano Allegri, sicuramente ci sarà turnover e grande cautela per chi non sta bene, come Douglas Costa. Nell’Empoli è squalificato Silvestre, la coppia didfensiva centrale sarà dunque formata da Maietta e Dell’Orco. Possibile un ballottaggio tra Pajac e Pasqual come terzino sinistro, con il primo favorito. In attacco ecco il tandem Caputo-Farias.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA MILAN

Ramirez, Saponara e Gabbiadini hanno avuto tutti qualche problema nei giorni scorsi ma ci saranno, in attacco comunque la certezza per mister Marco Giampaolo sarà naturalmente l’eterno Quagliarella. In difesa sulla destra ci sarà spazio per Sala, visto che Bereszynski è debilitato dall’influenza. Ekdal con la Nazionale svedese ha riportato una profonda ferita al ginocchio, a centrocampo dovrebbero agire dunque Praet, Vieira e Linetty, favorito su Jankto. Nel Milan invece è Rodriguez ad essere tornato acciaccato dalla sua Nazionale, inoltre è possibile che Gennaro Gattuso mandi in panchina Kessie dopo la rissa sfiorata con Biglia nel derby. In attacco aria di derby per Suso e Piatek, due ex del Genoa.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA ATALANTA

Nel Parma torna a disposizione Scozzarella, buona notizia dunque a centrocampo per mister Roberto D’Aversa. In difesa Dimarco potrebbe essere favorito su Bastoni, nel tridente d’attacco invece Siligardi è in ballottaggio con Biabiany per affiancare i due “intoccabili” Inglese e Gervinho. Per l’Atalanta i dubbi si concentrano in difesa, a partire dal ballottaggio Gollini-Berisha e anche grazie a un Toloi sulla via del pieno recupero. Un altro ballottaggio è quello tra Gosens e Castagne come esterno sinistro di centrocampo. Nessun dubbio invece in attacco, con Ilicic e il Papu Gomez in appoggio alla prima punta che sarà naturalmente Duvan Zapata.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA TORINO

Squalificato Pezzella, nella Fiorentina dunque ritrova posto Vitor Hugo al centro della retroguardia, probabilmente con Ceccherini. In mezzo al campo ci sarà Veretout, che ha invece scontato la sua squalifica. Nel tridente cerca conferma Mirallas a discapito di Simeone, ma naturalmente molto dipende anche da Chiesa, per il quale è ancora doverosa una certa cautela. Nel Torino, Walter Mazzarri ha squalificati Nkoulou e Ola Aina, in difesa dunque ci sarà spazio per Moretti, mentre sulla fascia destra si posizionerà De Silvestri. In attacco si rinnova il duello tra Zaza e Iago Falque, ma lo spagnolo potrebbe anche scalzare Baselli così da comporre un tridente con lo stesso Zaza e Belotti, passando dal 3-5-2 al 3-4-3.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE SPAL

Squalificato Goldaniga, nella difesa del Frosinone di conseguenza potrebbe essere rispolverato Brighenti dal primo minuto. Da segnalare inoltre per i ciociari un ballottaggio tra Cassata e Valzania a centrocampo, infine in attacco Ciofani dovrebbe far coppia con Ciano, anche perché non è al meglio Pinamonti. In casa Spal invece bisogna fare i conti con l’infortunio al ginocchio per Valoti, a centrocampo potrebbe essere confermato titolare Murgia, favorito su Schattarella. In difesa Felipe è in ballottaggio con Vicari, mentre in attacco Antenucci cerca conferma al fianco di Petagna, sicuro titolare per i ferraresi.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI

Claudio Ranieri deve fare i conti ancora una volta con tanti giocatori non al top: per alcuni la sosta è stata utile, tuttavia Florenzi ed El Shaarawy sono stati vittime di problemi muscolari proprio in Nazionale. Ecco perché in casa Roma ci sono ancora diversi nodi da sciogliere: tra le certezze, Zaniolo titolare a centrocampo e la coppia d’attacco formata da Schick e Dzeko. Nel Napoli d’altronde la situazione in questo momento non è molto migliore per Carlo Ancelotti: a centrocampo si dovrà tenere conto pure della squalifica di Zielinski, praticamente certa la coppia centrale Allan-Fabian Ruiz, in difesa invece ecco i tradizionali ballottaggi sulle fasce. In attacco Milik-Mertens, anche se arrivano buone notizie da Insigne.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SASSUOLO

Nel Bologna è squalificato Lyanco, al centro della difesa felsinea dunque potrebbe trovare posto Helander, che ha recuperato da un fastidio alla caviglia. Ristabilito anche Dzemaili da una contrattura muscolare, si apre dunque un ballottaggio con Poli a centrocampo. In attacco infine va verso la conferma Orsolini al fianco di Palacio e Sansone per completare il tridente offensivo. Nel Sassuolo è recuperato Rogerio che dovrebbe essere titolare nella difesa di Roberto De Zerbi. In mediana si segnala un possibile ballottaggio fra Bourabia e Locatelli, così come in attacco si contendono una maglia Djuricic e Babacar.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO

Luciano Spalletti dovrebbe proporre la sua Inter con il 4-3-3: assente il grande ex De Vrij, che in Nazionale ha riportato una distrazione all’adduttore. A centrocampo potrebbe trovare conferma Gagliardini al fianco di Vecino e Brozovic, anche se la maglia da titolare per l’ex Atalanta resta ancora da definire. Tridente d’attacco con Perisic e Politano ai lati di Icardi, che è rientrato in gruppo e dovrebbe essere subito titolare a causa dell’infortunio di Lautaro Martinez. Nella Lazio invece dovrebbe esserci Correa a supporto di Immobile. Romulo e Parolo rischiano la panchina, dovrebbero invece essere titolari Marusic e Luis Alberto, infine in difesa Bastos è favorito su Luiz Felipe.



