Probabili formazioni Serie B/ Le mosse e le scelte degli allenatori (30^ giornata)

Terminata la sosta per le nazionali, ecco che pure la cadetteria torna in campo da protagonista in questo fine settimana e gli appassionati sono certo impazienti di conoscer quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B che vedremo in campo nella 30^ giornata. Il turno poi è particolarmente ricco: la cadetteria inoltre affronterà infatti una giornata supplementare a circa metà della settimana prossima e di conseguenza il programma delle partite per questa undicesima giornata di ritorno è ben compatto. E’ stato previsto un solo anticipo del venerdi ovvero Cremonese-Verona e sarà uno solo il posticipo della domenica, ovvero Lecce-Pescara, atteso alle ore 21,00. Andiamo però ora a vedere quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI BENEVENTO

Dopo il pesantissimo KO subito contro il Lecce pochi giorni fa i bianconeri hanno qualcosa da risistemare in difesa. Pure il Benevento dovrà aggiornare lo schieramento a tre posto di fronte a Montipò visto che il tecnico dovrà fare a meno di Volta, fermato dal giudice sportivo.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI CROTONE

Sarà sempre 4-4-2 il modulo di riferimento del Carpi, con il duo Mustacchio-Arrighini in attacco, pure con Marsura e Vano pronti dalla panchina. In attacco gli squali scommetteranno invece su Machach e Simy, anche se qui i ballottaggi possibili sono molteplici.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA PADOVA

Per la 30^ giornata i granata punteranno sul 4-3-1-2 e quindi sul duo Finotto-Moncini in attacco, con il supporto di Schenetti sulla tre quarti. Per i biancoscudati via libera al 4-4-2 con la coppia Bonazzoli-Cocco confermata dal primo minuto in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA PALERMO

Per le probabili formazioni di Serie B i bruzi dovrebbero scendere in campo con i 3-5-2 dove i titolari in avanti saranno Litteri e Tutino, quest’ultimo in gol contro il Pescara nel precedente turno di campionato. I siciliani invece faranno affidamento sul capitano Nestorovki e Puscas, titolari confermati nel 4-4-2 iniziale.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA LIVORNO

Gli umbri non faranno a meno del 4-3-1-2 come modulo dove saranno Falzerano, Carraro e Dragomir ad agire dal primo minuto in mediana: centrocampo a 4 per gli amaranto con le maglie da titolari sulle spalle di Porcino, Luci, Rocca e Valiani.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA VENEZIA

I granata nella 30^ giornata di Serie B saranno in campo con il 3-5-2 e in difesa si affideranno a Micai tra i pali, con Pucino, Migliorini e Gigliotti. Reparto arretrato a tre anche per i lagunari, dove sarà Vicario ad agire tra i pali: i titolari davanti al numero uno saranno Fornasier, Modolo e Coppolaro.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA FOGGIA

La leonessa punterà ancora tutto sul 4-3-1-2, dove in attacco vedrà Donnarumma e Torregrossa, con il consueto supporto di Spalek sulla tre quarti. Sarà attacco a due punte per i satanelli con le maglie da titolari sulle spalle di Chiaretti e Iemmello.



