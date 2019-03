Pronostici Serie A/ Quote e scommesse per le partite della 29^ giornata

I pronostici Serie A tornano in occasione della nuova giornata del massimo campionato, che come sempre sarà al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie A e che cosa ci attenderà oggi sabato 30 marzo e domani domenica 31 marzo, quando si giocheranno le partite di questo turno che segna la ripartenza del campionato dopo la sosta per le Nazionali, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie A per questa 29^ giornata che caratterizza l’ultimo weekend del mese di marzo.

PRONOSTICO UDINESE GENOA

Il sabato di Serie A si apre con una partita su cui fare pronostici non sarà semplice. Forse favorita l’Udinese, che ha esigenze di classifica più pressanti, gioca in casa e deve sfruttare l’effetto dell’arrivo del nuovo allenatore Igor Tudor. Tutto questo considerato, l’agenzia di scommesse Snai quota il segno 1 per un successo friulano a 2,50 volte la posta in palio.

PRONOSTICO JUVENTUS EMPOLI

Pronostici invece a senso unico per Juventus Empoli ed è molto facile capire il perché, vista l’enorme differenza in classifica fra la capolista i toscani. Quasi ovvio il segno 1 secondo l’agenzia di scommesse Snai, pagherebbe appena 1,28 volte la posta in palio.

PRONOSTICO SAMPDORIA MILAN

Molto più incerta si annuncia Sampdoria Milan, con i rossoneri che secondo l’agenzia di scommesse Snai partono leggermente favoriti nonostante si giochi a Marassi e Gattuso sia reduce da una sconfitta nel derby prima della sosta. Vi proponiamo allora l’ipotesi più remunerativa, cioè il segno 1 per una vittoria casalinga della Sampdoria, quotata a 3,25.

PRONOSTICO PARMA ATALANTA

La domenica si aprirà con un Parma Atalanta importante soprattutto per i nerazzurri, alla caccia di un posto in Europa. La squadra di Gasperini dunque avrà dalla sua sia una maggiore qualità sia le motivazioni, di conseguenza l’agenzia di scommesse Snai crede nella Dea e propone il segno 2 alla quota di 1,60 volte la posta in palio.

PRONOSTICO FIORENTINA TORINO

Fiorentina Torino vede i viola quasi del tutto fuori ormai dalle speranze di qualificazione in Europa League, solo una vittoria potrebbe servire per rimanere in scia. I granata dal canto loro sono reduci dalla battuta d’arresto contro il Bologna: tutto è possibile al Franchi, segnaliamo la quota di 3,20 per il segno X secondo l’agenzia di scommesse Snai.

PRONOSTICO FROSINONE SPAL

Delicata sfida salvezza quella tra Frosinone e Spal, sono molto incerti i pronostici su questa partita di Serie A. Differenze minime fra i tre segni anche secondo l’agenzia Snai, vi proponiamo l’opzione più remunerativa che è il segno X, proposto esattamente a 3,00 volte la posta in palio con un pareggio al Benito Stirpe.

PRONOSTICO ROMA NAPOLI

Stuzzicanti pronostici per il big-match di Serie A, che in questa giornata è Roma Napoli: momento abbastanza complicato per i giallorossi di Claudio Ranieri, ecco perché Carlo Ancelotti potrebbe essere favorito anche se si gioca all’Olimpico. Vi proponiamo l’opzione più remunerativa che è il segno X, proposto a 3,45 volte la posta in palio con un pareggio nella Capitale secondo l’agenzia di scommesse Snai.

PRONOSTICO BOLOGNA SASSUOLO

Il derby emiliano potrebbe vedere favorito il Bologna, che arriva da una bella vittoria a Torino e ha pure esigenze di classifica più pressanti nella lotta salvezza. Ecco dunque che l’agenzia di scommesse Snai propone a 2,10 il segno 1, naturalmente in caso di vittoria dei rossoblù di Sinisa Mihajlovic allo stadio Renato Dall’Ara.

PRONOSTICO INTER LAZIO

Inter Lazio è l’altro big-match della giornata di Serie A: i pronostici sono equilibrati, ma leggermente favorevoli all’Inter, che gioca in casa e si è rilanciata con la splendida vittoria nel derby prima della sosta. Anche l’agenzia di scommesse Snai vede favoriti i nerazzurri di Luciano Spalletti e quota il segno 1 a 2,25 volte la posta in palio al Meazza domenica sera.



