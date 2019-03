Pronostici Serie B/ Quote e scommesse delle partite della 30^ giornata (30 marzo)

I pronostici Serie B in occasione della nuova giornata del campionato cadetto saranno molto interessanti per gli appassionati di scommesse. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà in particolare oggi sabato 30 marzo, quando si giocheranno ben sette partite di questo turno che segna la ripartenza della Serie B dopo la sosta per le Nazionali, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B per questa 30^ giornata che caratterizza l’ultimo weekend del mese di marzo.

PRONOSTICO ASCOLI BENEVENTO

Ascoli Benevento si annuncia una partita di Serie B molto equilibrata secondo i pronostici dell’agenzia di scommesse Snai, anche se i marchigiani sono reduci da una pesante batosta nel recupero contro il Lecce. Il segno 2 per un successo campano potrebbe essere una buona scelta e vale 2,60 volte la posta in palio.

PRONOSTICO CARPI CROTONE

Carpi Crotone sarà una delicatissima sfida per la salvezza e di conseguenza in questo caso i pronostici sono per definizione molto incerti. Vi proponiamo il segno 1 perché, secondo l’agenzia di scommesse Snai, questa è l’ipotesi sia pure di poco più remunerativa delle tre, che pagherebbe 3,00 volte la posta in palio.

PRONOSTICO CITTADELLA PADOVA

Molto più chiari invece i pronostici sul derby Cittadella Padova, che secondo l’agenzia di scommesse Snai vede nettamente favoriti i padroni di casa allo stadio Piercesare Tombolato. Ecco dunque che il segno 1 per una vittoria casalinga del Cittadella è quotato ad appena 1,70 volte la posta in palio.

PRONOSTICO COSENZA PALERMO

Decisamente intriganti, come spesso in Serie B, i pronostici per Cosenza Palermo, partita che vede differenze davvero minime fra i tre segni secondo l’agenzia di scommesse Snai. Il segno X alla quota di 2,90 volte la posta in palio è quello più remunerativo ed è dunque quello che vi segnaliamo come opzione.

PRONOSTICO PERUGIA LIVORNO

Perugia Livorno, in base a classifica e fattore campo, vede invece certamente favoriti sulla carta i padroni di casa umbri. Ecco dunque la quota di 2,05 per il segno 1 come esito più probabile oggi pomeriggio allo stadio Renato Curi secondo l’agenzia di scommesse Snai.

PRONOSTICO SALERNITANA VENEZIA

Discorso simile anche per Salernitana Venezia, altra partita che vede partire favoriti i padroni di casa secondo l’agenzia di scommesse Snai, che propone il segno 1 a 2,30 volte la posta in palio in caso di vittoria casalinga della compagine campana allo stadio Arechi.

PRONOSTICO BRESCIA FOGGIA

Brescia Foggia vede sulla carta senza dubbio favorite le Rondinelle lombarde, capolista della Serie B e premiate nei pronostici per la partita che andrà in scena allo stadio Mario Rigamonti. Non stupisce dunque osservare che il segno 1 varrebbe solamente 1,70 volte la posta in palio secondo l’agenzia di scommesse Snai.



