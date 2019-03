Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol live score (30 marzo 2019)

Dopo la sosta per le nazionali ecco che il primo campionato italiano torna sotto ai riflettori e lo fa da protagonista: siamo quindi impazienti di conoscere quali saranno i risultati di Serie A che arriveranno oggi sabato 30 marzo dai campi impegnati per la 29^ giornata. Dando subito un occhio al calendario ci accorgiamo che il programma delle partite risulta appena compresso, senza posticipi: già la settimana prossima infatti avrà luogo un turno infrasettimanale per il primo campionato italiano. Prima però di questo impegno andiamo a vedere quali saranno le partite e quindi i risultati di Serie A, che ci attendono oggi. Il primo fischio d’inizio si udirà alle ore 15.00 alla Dacia Arena per la sfida tra Udinese e Genoa: alle ore 18.00 avrà luogo Juventus-Empoli mentre dovremmo attendere le ore 20.30 per la sfida tra Sampdoria e Milan, attesa al Marassi.

RISULTATI SERIE A: LOTTA AL VERTICE

Benché già ieri abbiamo ottenuto il primo dei risultati di Serie A della 29^ giornata con l’anticipo tra Chievo e Cagliari, di fatto la vetta della classifica è rimasta inalterata: sarà oggi che scenderanno in campo le prime big dei piani alti della graduatoria. In primis lo farà la Juventus di Allegri ormai più che indirizzata alla vittoria dell’ennesimo scudetto, nonostante il KO con il Genoa: la classifica in questo senso è ben chiara con la prima posizione della Vecchia Signora, 75 punti e un vantaggio di quindici lunghezze sul primo avversario. E’ quindi ancora ben lontano il Napoli fermo al secondo gradino: gli azzurri però, dopo la vittoria sull’Udinese pure non si devono guardare alle spalle visto che l’Inter, terza forza dista 7 lunghezze. I nerazzurri invece oggi dovranno fare attenzione perché il Milan approfitterà dell’anticipo per tentare il sorpasso, visto che sono appena due i punti di distacco. Proseguendo troviamo ancora vicini anche la Roma quota con 47 punti oltre che Lazio e Atalanta che di punti ne vantano 45. Occhio poi a Torino e Sampdoria che registrano rispettivamente 44 e 42 punti: è quindi la Fiorentina con 37 punti a chiudere la top ten.

RISULTATI SERIE A

Ore 15.00 Udinese-Genoa

Ore 18.00 Juventus-Empoli

Ore 20.30 Sampdoria-Milan

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 75

Napoli 60

Inter 53

Milan 51

Roma 47

Lazio, Atalanta 45

Torino 44

Sampdoria 42

Fiorentina 37

Cagliari, Parma, Genoa 33

Sassuolo 32

Spal 26

Udinese, Empoli 25

Bologna 24

Frosinone 17

Chievo 11



