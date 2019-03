Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score 30^ giornata

Presentando i risultati di Serie B 2018-2019, parliamo della 30^ giornata: il campionato cadetto sta procedendo a passo spedito verso la conclusione della stagione regolare ed è rientrato dalla sosta per le nazionali con l’anticipo Cremonese-Verona 1-1. Sono invece ben sette le partite che si giocano sabato 30 marzo, perchè la prossima settimana è atteso un altro turno infrasettimanale: il programma odierno si apre alle ore 15:00 con Ascoli-Benevento, Carpi-Crotone, Cittadella-Padova, Cosenza-Palermo, Perugia-Livorno e Salernitana-Venezia. Il posticipo delle ore 18:00 è Brescia-Foggia: dunque avremo in campo la capolista della classifica, ma anche altre squadre che si stanno giocando la promozione diretta così come società impegnate nelle corse ai playoff e alla salvezza. Sarà un turno interessante: aspettiamo dunque i risultati di Serie B e la conseguente classifica aggiornata, ricordando che il 30^ turno si chiuderà domenica con il posticipo serale che sarà Lecce-Pescara.

RISULTATI SERIE B: LA SITUAZIONE

Nel parlare dei risultati di Serie B previsti per sabato 30 marzo, il focus è ovviamente su Brescia e Palermo: le due squadre cercano l’allungo giusto per andare a prendersi la promozione diretta, si devono guardare dal Verona e dal Lecce che, impegnato domani sera come visto, non ha intenzione di mollare e tanto per gradire arriva da una vittoria per 7-0 contro l’Ascoli, nel recupero di una partita interrotta dopo soli 30 secondi. Il derby di Padova è importante per entrambe le squadre: per i padroni di casa è utile per un posto nei playoff, gli ospiti invece vanno a caccia di una salvezza che si sta facendo abbastanza complicata. Troveremo poi in campo un Livorno in ripresa e ospite di un Perugia che continua a vincere fuori casa ma non riesce più a ritrovarsi al Curi; occasione allora importante per i labronici, così anche per la Salernitana che può tornare in corsa per la Top 8 contro un Venezia che sta davvero rischiando di scivolare nelle ultime posizioni della classifica.

RISULTATI SERIE B: 30^ GIORNATA

ore 15:00 Ascoli-Benevento

ore 15:00 Carpi-Crotone

ore 15:00 Cittadella-Padova

ore 15:00 Cosenza-Palermo

ore 15:00 Perugia-Livorno

ore 15:00 Salernitana-Venezia

ore 18:00 Brescia-Foggia

CLASSIFICA SERIE B

Brescia 50

Palermo 49

Lecce 48

Verona 47

Pescara 45

Benevento 43

Perugia 41

Cittadella 40

Spezia, Salernitana, Cosenza 34

Ascoli Cremonese, 32

Livorno 30

Venezia 28

Crotone, Foggia (-6) 27

Padova 23

Carpi 22



