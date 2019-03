Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate, diretta gol live gironi A, B, C (30 marzo)

Andiamo a vedere quali sono i risultati di Serie C 2018-2019 attesi per sabato 30 marzo: dobbiamo dire intanto che per la 33^ giornata in questo pomeriggio ci sono anche due anticipi per i gironi B e C – il cui programma si svilupperà poi domenica – e nello specifico AlbinoLeffe-Fermana (ore 18:30) e Virtus Francavilla-Potenza (ore 16:30). Il grande protagonista del sabato è però il girone A: si parte alle ore 14:30 con Juventus U23-Pistoiese, Pro Patria-Arezzo, Pro Vercelli-Gozzano, Olbia-Lucchese e Siena-Arzachena. Alle ore 16:30 avremo Albissola-Pisa mentre alle ore 18:30 Pontedera-Cuneo, chiusura del turno – prima del Monday Night che sarà Novara-Entella – alle ore 20:45 con Piacenza-Alessandria. Nel calendario sarebbe stata inserita anche Carrarese-Pro Piacenza, ma gli emiliani sono da tempo esclusi dal campionato e dunque i gialloblu si prendono i tre punti a tavolino.

RISULTATI SERIE C: LA SITUAZIONE

Studiamo allora i risultati di Serie C parlando proprio del girone A: la classifica ci dice che la Virtus Entella è ormai sempre più vicina alla promozione diretta in Serie B, ma i liguri devono ancora affrontare la complicatissima trasferta di Piacenza. Un recupero che si giocherà tra poco meno di un mese: chiaro che nel frattempo i lupi cercheranno di accorciare le distanze rendendo la sfida diretta decisiva per il sorpasso o comunque per avvicinarsi in maniera sostanziale; ormai percorso chiuso per la Pro Vercelli dopo il pesante ko incassato dalla Juventus U23, che per di più con il 3-0 interno ha riaperto parzialmente la sua corsa verso i playoff. Da questo punto di vista la corsa sembra conclusa o quasi, non così quella per la salvezza diretta: Lucchese e Cuneo nonostante la forte penalizzazione ci provano ancora, e saranno dunque due partite importanti quelle che vivranno oggi. Vedremo dunque come cambieranno le classifiche dei gironi, dopo questi interessanti risultati di Serie C che vivremo sabato.

GIRONE A

ore 14:30 Juventus U23-Pistoiese

ore 14:30 Olbia-Lucchese

ore 14:30 Pro Patria-Arezzo

ore 14:30 Pro Vercelli-Gozzano

ore 14:30 Siena-Arzachena

ore 16:30 Albissola-Pisa

ore 18:30 Pontedera-Cuneo

ore 20:45 Piacenza-Alessandria

CLASSIFICA GIRONE A

Entella 59

Piacenza 56

Siena, Pisa 53

Arezzo, Pro Vercelli 51

Carrarese 50

Pro Patria 46

Novara 43

Pontedera 39

Juventus U23 35

Olbia 34

Gozzano, Alessandria 33

Pistoiese 30

Arzachena 27

Albissola 34

Cuneo (-23) 21

Lucchese (-16) 20

GIRONE B

ore 18:30 AlbinoLeffe-Fermana

CLASSIFICA GIRONE B

Pordenone 63

Triestina 57

Feralpisalò 54

Monza 51

Sudtirol, Imolese 50

Ravenna 48

Fermana 44

Vicenza 41

Sambenedettese 40

Teramo 37

Vis Pesaro, Ternana 36

AlbinoLeffe, Gubbio, Virtus Verona 35

Renate, Giana Erminio 33

Rimini 32

Fano 29

GIRONE C

ore 16:30 Virtus Francavilla-Potenza

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 64

Trapani 61

Catania 57

Catanzaro 54

Potenza 46

Virtus Francavilla 42

Viterbese, Monopoli, Vibonese, Casertana 41

Cavese 40

Sicula Leonzio 39

Rende 37

Reggina 36

Siracusa, Rieti 29

Bisceglie 28

Paganese 13



© RIPRODUZIONE RISERVATA