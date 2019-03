Diretta Bisceglie Juve Stabia/ Streaming video e tv: la capolista trema (Serie C)

Bisceglie Juve Stabia, partita diretta dal signor Alberto Santoro, si gioca domenica 31 marzo alle ore 16.30, sarà una delle sfide in programma nella trentatreesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone C. Gelata dal pareggio subito in casa contro il Rieti all’ultimo minuto, dopo una partita sostanzialmente dominata ma con troppi errori negli ultimi 16 metri, la capolista deve riprendere la sua corsa per non permettere al Trapani di completare la rimonta verso il primo posto, che sarebbe clamorosa e sicuramente equiparabile a quella che, due anni fa, la Cremonese aveva centrato a scapito dell’Alessandria. Juve Stabia chiamata a vincere in casa di un Bisceglie terzultimo dopo l’ultima sconfitta subita sul campo del Potenza. Se il campionato finisse ora, i pugliesi sarebbero costretti ai play out per non retrocedere da disputare contro la Paganese; partirebbero in chiaro vantaggio per quello che si è visto in stagione, ma sul doppio confronto sarebbe possibile di tutto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bisceglie Juve Stabia non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Gli abbonati al sito elevensports.it potranno vedere la partita in diretta streaming video via internet collegandosi al sito tramite pc o smart tv, o utilizzando l’applicazione ufficiale con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE JUVE STABIA

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Ventura di Bisceglie. I padroni di casa scenderanno in campo con questo undici titolare: Vassallo, Mastrilli, Markic, Parlati, Leonardo Longo, Triarico, Risolo, Jovanovic, Scalzone, Bangu, Giron. Risponderà la Juve Stabia schierata con questo undici: Branduani; Vitiello, Troest, Marzorati, Germoni; Calò, Viola, Carlini; Canotto, El Ouazni, Melara.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici scelti dai due tecnici saranno il 3-5-2 per quanto riguarda il Bisceglie allenato da Rodolfo Vanoli e il 4-3-3 per la Juve Stabia guidata in panchina da Fabio Caserta. Nel match d’andata disputato in casa dei campani, Vespe vincenti 2-0 sui pugliesi con gol di Di Roberto ed Elia, mentre al 3 ottobre 2017 risale l’ultimo precedente tra Bisceglie e Juve Stabia allo stadio Ventura: vinsero i pugliesi 1-0 grazie ad un autogol di Redolfi.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la Juve Stabia favorita per la vittoria sul Bisceglie. Successo interno quotato 5.50 da Bwin, pareggio quotato 3.20 da Eurobet, mentre William Hill propone a una quota di 1.66 l’eventuale vittoria esterna. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 2.70 e l’under 2.5 quotato 1.44 da Bet365.



© RIPRODUZIONE RISERVATA