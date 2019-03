Diretta Bologna Sassuolo/ Streaming video e tv: il derby emiliano (Serie A)

Bologna Sassuolo, diretta dall’arbitro Guida, si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 31 marzo 2019 e sarà il primo posticipo della ventinovesima giornata di Serie A. Derby emiliano dunque allo stadio Renato Dall’Ara del capoluogo, Bologna Sassuolo avrà un significato differente per queste due formazioni. Prima della sosta i felsinei avevano firmato un colpaccio di prestigio sul campo del Torino mentre i neroverdi erano crollati sotto i colpi della Sampdoria, eppure in classifica è il Bologna ad avere le esigenze più pressanti in ottica salvezza. Infatti 24 punti non danno alcuna garanzia alla squadra allenata da Sinisa Mihajlovic, che deve ancora correre molto per raggiungere l’agognato traguardo che è invece più vicino per il Sassuolo. Qualche preoccupazione però c’è anche in casa neroverde: 32 punti ancora non bastano, dietro si sono messi a correre e cullarsi sugli allori potrebbe essere molto pericoloso e il derby potrebbe chiarire quale sarà il finale di stagione che attende il Sassuolo.

La diretta tv di Bologna Sassuolo sarà disponibile in esclusiva sui canali di Sky, per la precisione i punti di riferimento saranno Sky Sport Serie A (il numero 202) e Sky Sport 251. In alternativa ci sarà anche la diretta streaming video garantita da Sky Go, ma naturalmente anche in questo caso riservata solamente agli abbonati alla televisione satellitare.

Che cosa ci dicono le probabili formazioni per Bologna Sassuolo? Per Sinisa Mihajlovic è squalificato Lyanco, al centro della difesa felsinea dunque potrebbe trovare posto Helander, il quale invece ha recuperato da un fastidio alla caviglia. Ristabilito anche Dzemaili da una contrattura muscolare, si apre dunque un ballottaggio tra lo svizzero e Poli a centrocampo. In attacco infine va verso la conferma Orsolini al fianco di Palacio e Sansone per completare il tridente offensivo, anche se scalpitano pure Destro ed Edera per trovare posto nel 4-3-3. Nel Sassuolo invece è recuperato Rogerio che dovrebbe essere titolare nella difesa di Roberto De Zerbi. Nella mediana neroverde si segnala un possibile ballottaggio fra Bourabia e Locatelli, così come in attacco si contendono una maglia Djuricic e Babacar per completare il 4-3-3 che vedrà come ali Berardi a destra e Boga a sinistra.

Diamo infine uno sguardo ai pronostici in base alle quote dell’agenzia di scommesse Snai su Bologna Sassuolo. Partono favoriti i padroni di casa, infatti il segno 1 è quotato a 2,10 in caso di successo per il Bologna. Si sale poi a quote molto simili per quanto riguarda il pareggio e la vittoria esterna del Sassuolo: il segno X infatti vale 3,45 volte la posta in palio, con il segno 2 invece si arriva a quota 3,55.



