Diretta Casertana Rende/ Streaming video e tv: le scelte degli allenatori (Serie C)

Casertana Rende, che verrà diretta dal signor Fabio Pasciuta, si gioca domenica 31 marzo 2019 alle ore 18.30, sarà una delle sfide in programma nella trentatreesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone C. Le traversie societarie hanno influito su una Casertana ancora a digiuno di vittorie dallo scorso 17 febbraio e reduce da un pari esterno sul campo della Paganese ormai ultima della classe considerando l’esclusione del Matera. Resta comunque al confine della zona play off la formazione campana, con 4 punti di vantaggio su un Rende sempre in crisi che deve provare a rimontare: l’ultimo pirotecnico 3-3 contro la Cavese ha dimostrato come la solidità del girone d’andata sia ormai per i calabresi solamente un lontano ricordo, anche se effettivamente il periodo nero sembra essere definitivamente alle spalle.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Casertana Rende non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Gli abbonati al sito elevensports.it potranno vedere la partita in diretta streaming video via internet collegandosi al sito tramite pc o smart tv, o utilizzando l’applicazione ufficiale con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA RENDE

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Pinto di Caserta. I padroni di casa scenderanno in campo con questo undici titolare: Adamonis; Meola, Blondett, Pascali; Gonzalez, De Marco, Vacca, Romano, Cigliano; Castaldo e Zito. Risponderà il Rende schierato con questo undici: Borsellini, Viteritti, Minelli, Actis Goretta, Rossini, Germinio, Franco, Borello, Awua, Sabato e Negro.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici scelti dai due tecnici saranno il 3-5-2 per quanto riguarda la Casertana allenata da Raffaele Esposito e il 5-3-2 per il Rende guidato in panchina da Francesco Modesto. Nel match d’andata disputato in casa dei calabresi, Casertana vincente di misura, 0-1 firmato da un gol di De Marco. Ultimo precedente disputato a Caserta tra le due compagini datato 11 maggio 2018, vinse 2-1 la Casertana con i gol di Pinna e Turchetta.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la Casertana favorita per la vittoria sul Rende. Successo interno quotato 1.95 da Bwin, pareggio quotato 3.10 da Eurobet, mentre William Hill propone a una quota di 3.80 l’eventuale vittoria esterna. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 2.30 e l’under 2.5 quotato 1.60 da Bet365.



© RIPRODUZIONE RISERVATA