Diretta Civitanova Verona/ Streaming video tv: al via i quarti dei play off scudetto

Civitanova Verona, diretta dagli arbitri Mauro Goitre e Rossella Piana, è la partita di volley maschile in programma oggi domenica 31 marzo 2019 al Eurosuole Forum: fischio d’inizio fissato per le ore 18,00. Comincia oggi il cammino della Lube fino allo scudetto 2019: ecco infatti che la diretta Civitanova Verona di quest’oggi è la tanto attesa gara 1 dei quarti di finale dei play off scudetto della Serie A1. L’obbiettivo della formazione di Mister Ferdinando de Giorgi è ben chiaro: mettersi alle spalle pure la Coppa Italia persa contro Perugia e concentrarsi sulla conquista dell’ennesimo titolo italiano. La strada verso le finali per i cucinieri però è ben lunga e irta di pericoli e il primo porta il nome di Verona, seguita da Nikola Grbic, vera mina vagante in questi play off per lo scudetto di Serie A1 2019.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che sarà possibile seguire la diretta Civitanova Verona sul digitale terrestre: la diretta tv è stata infatti stata assicurata dalle ore 18,00 sul canale Raisport +, da tempo punto di riferimento per il volley italiano. Diretta streaming video assicurata tramite il portale raiplay.it anche in questa attesa gara 1 dei quarti di finale dei play off scudetto. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA CIVITANOVA VERONA: COME ARRIVANO I DUE CLUB

In vista di questa tanto attesa diretta tra Civitanova e Verona, gara 1 dei quarti di finale dei play off scudetto, andiamo a vedere come i due club si approcciano a questo scontro diretto. Sulla carta infatti il favore del pronostico non può che andare alla formazioni di cucinieri che oltre a tradizione, palmares e calibro dei nomi al servizio di De Giorgi, vanta uno stato di forma migliore nel confronto in questa stagione della Superlega che volge al termine. La classifica fissata dopo l’ultimo turno regolare ci ricorda per la Lube la terza posizione con 65 punti (due in meno della capolista Perugia), oltre che un tabellino con 23 vittorie e solo tre KO. Altro genere di numeri per Verona, che sa bene di non avere nulla da perdere oggi. I gialloblu infatti hanno chiuso la stagione regolare da sesti in classifica con appena 44 punti, messi assieme con 15 successi e ben 11 sconfitte. Detto questo come al solito l’ultima parola l’avrà il campo: che accadrà a Civitanova?



