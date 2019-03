Diretta Formula 2/ Streaming video gara 2: Mick Schumacher in pole (Gp Bahrain 2019)

E’ tutto pronto per l’inizio della diretta della gara 2 della prima prova del campionato di Formula 2 2019 sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Dopo la corsa della giornata di ieri, oggi si terrà il secondo round, e i riflettori saranno puntati ancora una volta su quel giovane prodigio che porta un cognome a dir poco importante, Mick Schumacher. Ieri Schumi junior, alla presenza della moglie del sette volte campione del mondo di Formula 1, Corinna, ha chiuso in ottava posizione partendo dal decimo piazzamento. Una prestazione non eccelsa ma nemmeno negativa, tenendo conto che si tratta della sua primissima prova con questo tipo di monoposto. La gara è stata vinta dal canadese Nicholas Latifi su Dams, seguito dall’italiano Luca Ghiotto (Uni-Virtuosi Racing) con il brasiliano Sergio Sette Camara sul gradino più basso del podio. Oggi lo schieramento verrà invertito rispetto a ieri, e Schumi junior potrà partire dalla pole position e chissà che lo stesso non possa regalarci qualche bella sorpresa.

DIRETTA FORMULA 2: GLI ORARI

Un campionato, quello di Formula 2 2019, che quest’anno sta ricevendo ben più attenzioni rispetto al solito, proprio per via della presenza di Schumi junior. Del resto non si possono non notare le similitudini con il padre di Mick, 20 anni, che tra l’altro la prossima settimana siederà per la prima volta in una monoposto Ferrari: martedì rimarrà infatti in Bahrain per i primi test ufficiali della stagione, e mercoledì proverà l’Alfa Romeo. Un periodo davvero felice per Schumacher che comunque ha fatto sapere di rimanere con la testa sulle spalle, e la cui priorità resta il campionato di Formula 2. Accanto lui vi è un altro figlio d’arte, quel Giuliano Alesi, 19enne talento, che è figlio di Jean, altro ex ferrarista, e giunto 12esimo ieri all’esordio su Trident. L’appuntamento è alle ore 13:15 di oggi orario italiano, con diretta su Sky Sport Uno o eventualmente su Sky Go per la diretta streaming via smartphone, pad o personal computer. La gara durerà fino alle ore 14:05 e farà da preambolo al Gp di Formula 1 il cui semaforo verde è invece previsto per le 17:10.

