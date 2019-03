Diretta Fortitudo Bologna Ferrara/ Streaming video e tv: festa promozione? (A2 Est)

Fortitudo Bologna Ferrara si gioca alle ore 12:00 di domenica 31 marzo, per la 27^ giornata del campionato di basket Serie A2 2018-2019: se tutto andrà come da previsione sarà la festa della Lavoropiù, che con una vittoria centrerà la promozione aritmetica. Le partite di vantaggio su Montegranaro sono tre, ma diventano virtualmente quattro con il vantaggio nella doppia sfida diretta: ad anticipare i festeggiamenti – se sarà così – ha contribuito soprattutto il ko interno della Poderosa che, perdendo contro Verona, ha permesso alla capolista di fare un passo in più verso l’obiettivo, grazie alla vittoria nel testa-coda di Cento. E’ chiaro che la Fortitudo abbia tutte le intenzioni di prendersi la promozione davanti al suo pubblico; il PalaDozza si prepara ma sa bene che se non sarà oggi sarà comunque in una delle prossime partite. L’avversaria alla quale chiedere il lasciapassare è una Bondi che virtualmente potrebbe ancora qualificarsi ai playoff: perchè sia così però dovrà recuperare due partite su Ravenna e vincere la sfida diretta dell’ultima giornata con almeno 5 punti di scarto, oltre al fatto che anche Imola e Assicego Piacenza dovrebbero frenare. Ora dunque non resta che scoprire quello che succederà nella diretta di Fortitudo Bologna Ferrara, la cui palla a due sta per avvicinarsi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Fortitudo Bologna Ferrara: la partita infatti non viene trasmessa nel nostro Paese e non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video per seguire l’evento, ma per tutte le informazioni utili – per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo – potrete consultare il sito www.legapallacanestro.com, con i relativi account presenti sui social network e che trovate agli indirizzi facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

RISULTATI E PRECEDENTI

Fortitudo Bologna Ferrara rappresenta dunque i 40 minuti che separano la Lavoropiù dal ritorno in Serie A1: se vogliamo è una promozione scontata, perchè in estate – dopo l’ennesima delusione vissuta ai playoff – la società ha lavorato alacremente per costruire un roster di assoluto valore, affidandolo alle cure di Antimo Martino che aveva fatto benissimo nella stagione precedente. Avere uno straniero come Kenny Hasbrouck e veterani come Stefano Mancinelli e Guido Rosselli ha fatto di Bologna la squadra da battere; la possibilità di prendersi la promozione con il primo posto nel girone Est ha contribuito ad aumentare la voglia della squadra che, a parte qualche strutturale battuta d’arresto, ha sempre dominato la stagione e non ha mai dato la sensazione di potersi fermare. La vittoria contro Treviso nel girone di ritorno è stato di fatto il punto in cui l’ambiente ha capito di avercela fatta; Montegranaro ha provato a resistere ma ha ceduto domenica scorsa, lasciando campo libero alla capolista (e rischiando anche il secondo posto). Dunque ora non resta che aspettare questa partita: Ferrara, che nelle ultime cinque partite è in serie positiva e si è rilanciata verso i playoff, proverà a dare filo da torcere alla Fortitudo ma i valori in campo sono parecchio diversi, e per questo motivo Martino e i suoi ragazzi non dovrebbero mancare l’appuntamento con la gloria.



© RIPRODUZIONE RISERVATA