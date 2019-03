Diretta Frosinone Spal/ Streaming video DAZN: delicata sfida salvezza (Serie A)

Frosinone Spal, diretta dall’arbitro Di Bello, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 31 marzo 2019, presso lo stadio Benito Stirpe del capoluogo ciociaro per la ventinovesima giornata di Serie A. Frosinone Spal si presenta in modo chiaro come una delicatissima sfida salvezza per entrambe le formazioni. In particolare questa potrebbe già essere l’ultima spiaggia per i padroni di casa allenati da Marco Baroni, che sono penultimi con appena 17 punti e prima della sosta avevano perso un’altra sfida salvezza con l’Empoli. Sprecare anche l’occasione di oggi potrebbe dunque essere deleterio per il Frosinone, d’altro canto la Spal vorrà dare continuità alla bellissima vittoria contro la Roma ottenuta prima della sosta, anche perché a quota 26 punti di certo non può stare tranquilla nemmeno la compagine allenata da Leonardo Semplici, che oggi ha l’occasione per “eliminare” una rivale e fare un altro passo avanti che avrebbe grandissimo valore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Spal non sarà disponibile, tuttavia gli appassionati e i tifosi delle due squadre avranno come punto di riferimento per la partita dello stadio Benito Stirpe la diretta streaming video garantita dalla nuova piattaforma DAZN, che detiene in esclusiva i diritti per tre partite di ogni giornata del campionato di Serie A, fra le quali sempre una delle ore 15.00 della domenica.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE SPAL

Analizziamo adesso le probabili formazioni per Frosinone Spal. Squalificato Goldaniga, nella difesa dei padroni di casa potrebbe dunque trovare spazio Brighenti dal primo minuto. Da segnalare inoltre per i ciociari un ballottaggio tra Cassata e Valzania a centrocampo, infine in attacco Ciofani dovrebbe far coppia con Ciano, anche perché non è al meglio Pinamonti. In casa Spal invece mister Leonardo Semplici deve fare i conti con l’infortunio al ginocchio per Valoti, a centrocampo potrebbe essere confermato titolare Murgia, favorito su Schattarella. In difesa Felipe è in ballottaggio con Vicari, mentre in attacco Antenucci cerca conferma al fianco di Petagna, sicuro titolare per i ferraresi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo ai pronostici su Frosinone Spal secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La partita si annuncia molto equilibrata, infatti le differenze fra i tre possibili risultati sono davvero minime. Scendendo nel dettaglio, abbiamo a quota 2,85 il segno 1 per la vittoria casalinga del Frosinone, mentre il pareggio (segno X) vale 3,00 volte la posta in palio e la quota fissata sul segno 2 per una vittoria della Spal è pari a 2,70.



