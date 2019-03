Diretta Gand Wevelgem 2019/ Streaming video tv, percorso e orari: c’è Viviani

Oggi, domenica 31 marzo 2019, vivremo la diretta della Gand Wevelgem 2019, edizione numero 81 della prima grande classica del Nord di ciclismo. Non è una classica Monumento anche perché ‘solo’ dal 1945 è aperta ai professionisti (nata nel 1934, fino allo stop per la Seconda Guerra Mondiale era riservata ai dilettanti), ma si tratta comunque una corsa di grandissimo fascino e tradizione, grazie ad un albo d’oro ricco di vincitori celebri e naturalmente alla passione del Belgio il ciclismo, che rende tutte le gare di queste settimane eventi imperdibili. Da un punto di vista tecnico, la Gand Wevelgem certamente è la classica più adatta ai velocisti tra tutte quelle che ci attendono nel giro di un mese. Non a caso tra i corridori più vincenti alla Gand Wevelgem c’è Mario Cipollini, primo per tre volte (1992, 1993 e 2002) come leggende del ciclismo belga quali Rik Van Looy, Tom Boonen e soprattutto Eddy Merckx, che andava oltre i ragionamenti sulle caratteristiche del percorso di ogni gara perché semplicemente vinceva ovunque. A questo elenco si è aggiunto l’anno scorso Peter Sagan, che ha vinto per la terza volta in carriera la Gand Wevelgem battendo in volata il nostro Elia Viviani, pronti a duellare anche in questa edizione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GAND WEVELGEM 2019

Per seguire la Gand Wevelgem 2019 ci sarà la diretta tv, che sarà garantita a partire dalle ore 14.30 sul canale tematico Eurosport, che è visibile sulla piattaforma satellitare Sky. Di conseguenza sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite Sky Go oltre naturalmente ad Eurosport Player. Infine il web e i social network, dove segnaliamo in particolare il sito ufficiale www.gent-wevelgem.be (in fiammingo, inglese e francese), la pagina Facebook ufficiale Gent-Wevelgem e il profilo Twitter ufficiale @GentWevelgem.

DIRETTA GAND WEVELGEM: IL PERCORSO

Mai dare per scontato comunque un arrivo in volata di gruppo nella diretta della Gand Wevelgem: nel 2015 ci fu la bellissima vittoria di Luca Paolini che arrivò da solo sul traguardo, nel 2016 Peter Sagan vinse una volata a quattro, nel 2017 Greg Van Avermaet ebbe la meglio sul connazionale Jens Keukeleire in un arrivo a due e solamente l’anno scorso c’è stato uno sprint di gruppo. Diamo allora uno sguardo al percorso: saranno 251,5 km, a partire dalla partenza che avrà luogo alle ore 11.15 dalla piazza del mercato di Deinze (che ormai ne è sede da qualche anno in luogo della vicina Gand), fino al traguardo che invece è posto naturalmente a Wevelgem ed è previsto indicativamente attorno alle ore 17.30. Come si diceva, è una corsa ideale per i velocisti, anche se non mancheranno le difficoltà, costituite da dieci dei cosiddetti ‘Muri’ fiamminghi. Il più celebre è il Kemmelberg, che come anche il vicino Baneberg sarà una delle salite da ripetere due volte, l’ultima dal versante più impegnativo, quello che misura appena 500 metri ma con pendenza media dell’11% e punte fino al 22%. Tuttavia gli ultimi 35 km saranno sostanzialmente pianeggianti, e questo lungo avvicinamento al traguardo di Wevelgem (soprattutto se ci sarà vento) potrebbe essere importante quanto o anche più dei Muri. Da segnalare che dopo circa 180 km sarà confermata la novità degli ultimi anni: tre settori uno di seguito all’altro (per un totale di 4 km circa) di strade semi-asfaltate, che potrebbero costituire un’ulteriore difficoltà per i corridori anche a causa del vento.



