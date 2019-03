Diretta Imolese Triestina/ Streaming video e tv: i giuliani ci provano! (Serie C)

Imolese Triestina è una partita che, diretta dal signor Gianpiero Miele, si gioca domenica 31 marzo alle ore 16.30 e rientra nel programma della trentatreesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019, per il girone B. Ormai sicura della partecipazione ai play off, ottimo risultato al ritorno tra i professionisti, l’Imolese è scivolata in casa nell’ultimo turno di campionato contro il Monza, vedendosi sorpassata dai brianzoli e agganciata al quinto posto dal Sudtirol. La Triestina però non potrà fare sconti agli emiliani, con 4 punti rimontati al Pordenone capolista nelle ultime 2 giornate e 6 lunghezze di distanza che separano gli alabardati dal sogno della Serie B diretta, che sembrava sfumato dopo la sconfitta nello scontro diretto giocato in casa contro i Ramarri e che invece è tornato in auge anche in virtù del poker rifilato alla Sambenedettese nell’ultimo turno di campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Imolese Triestina non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Gli abbonati al sito elevensports.it potranno vedere la partita in diretta streaming video via internet collegandosi al sito tramite pc o smart tv, o utilizzando l’applicazione ufficiale con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE TRIESTINA

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Romeo Galli di Imola. I padroni di casa scenderanno in campo con questo undici titolare: Rossi; Sciacca, Checchi, Carini, Fiore; Hraiech, Carraro, Gargiulo; Mosti; Rossetti e De Marchi. Risponderà la Triestina schierata con questo undici: Offredi, Libutti, Malomo, Lambrughi, Frascatore; Maracchi, Coletti, Bariti; Procaccio; Costantino e Granoche.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici scelti dai due tecnici saranno il 4-3-1-2 sia per quanto riguarda l’Imolese allenata da Alessio Dionisi sia per la Triestina guidata in panchina da Massimo Pavanel. Nel match d’andata la Triestina si è imposta di misura sull’Imolese allo stadio Nereo Rocco: 1-0 il risultato finale, di Granoche su calcio di rigore il gol decisivo che ha consegnato i 3 punti agli alabardati.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono l’Imolese lievemente favorita per la vittoria sulla Triestina. Successo interno quotato 2.50 da Bwin, pareggio quotato 2.87 da Eurobet, mentre William Hill propone a una quota di 2.90 l’eventuale vittoria esterna. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 2.60 e l’under 2.5 quotato 1.47 da Bet365.



© RIPRODUZIONE RISERVATA