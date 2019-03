Diretta Miami Open 2019/ Finale Federer Isner streaming video e tv, orario (tennis)

Roger Federer John Isner è la finale maschile al Miami Open 2019: si gioca alle ore 19:00 italiane di domenica 31 marzo presso l’Hard Rock Stadium, il complesso che da quest’anno ha sostituito la storica location di Crandon Park (sull’isolotto di Key Biscaine) per questo torneo di tennis che rientra nella categoria Master 1000. Da una parte c’è uno dei giocatori più forti della storia, che ha recentemente vinto il titolo numero 100 di una straordinaria carriera e ha raggiunto, due settimane fa, la finale di Indian Wells; dall’altra il campione in carica, che è riuscito a ripetersi e dunque ha la possibilità di difendere il suo trofeo e anche i punti per il ranking. Il pronostico tira dalla parte di Federer, che però nel deserto della California era stato battuto – in rimonta – da Dominic Thiem; la grande arma a disposizione di Isner rimane ovviamente il servizio, ma a livello di tecnica e di completezza di stile il Re ha certamente qualcosa in più e, anche a 37 anni e mezzo, è in grado di fare la differenza sempre e comunque. Vedremo allora quello che succederà nell’ultima diretta del Miami Open 2019, che ci consegnerà il campione del Master 1000 e ci lancerà idealmente verso la stagione sulla terra rossa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA FINALE FEDERER ISNER

La diretta tv del Miami Open 2019 è garantita come sempre dalla televisione satellitare: tutti gli abbonati potranno seguire la finale sul canale Sky Sport Uno (numero 201) ed eventualmente avvalersi del servizio garantito da Sky Go, che permette di accedere alle immagini in diretta streaming video avendo a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Per le informazioni utili sulla partita e sui due giocatori potete inoltre consultare il sito ufficiale del torneo, che trovate all’indirizzo www.miamiopen.com.

DIRETTA MIAMI OPEN 2019: LA FINALE

Federer Isner, finale del Miami Open 2019, si gioca per l’ottava volta: nei precedenti il Re è in vantaggio 5-2 ma questa sfida mancava al grande tennis da quasi tre anni e mezzo e, nell’ultimo episodio, lo statunitense era stato in grado di vincere (ottavi di Parigi-Bercy, altro Master 1000) con il risultato di 7-6 3-6 7-6. Federer aveva ottenuto tre successi consecutivi tra cui la finale di Indian Wells nel 2012 e, qualche mese più tardi, il quarto di finale olimpico sull’erba di Wimbledon; l’altro successo di Isner riguarda una sfida tra Stati Uniti e Svizzera in Coppa Davis. Come dicevamo, il servizio è fondamentale per il campione in carica: nella semifinale contro il giovane Felix Auger-Aliassime sono arrivati 21 ace, ma Isner è stato anche in grado di strappare per due volte il servizio all’avversario. Chiaro però che i turni di battuta dell’americano dovranno essere perfetti o quasi per avere qualche possibilità; in semifinale Federer si è liberato di Denis Shapovalov senza troppi problemi e arrivava da due partite dominate allo stesso modo, soprattutto il quarto contro Kevin Anderson. Dovesse essere lui a vincere il titolo, si prenderebbe il Miami Open per la quarta volta; inoltre sarebbe il miglior modo possibile per lanciarsi verso la stagione sulla terra che, dopo aver saltato per qualche anno, ha detto di voler tornare a giocare.



