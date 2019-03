Diretta Monza Gubbio/ Streaming video e tv: grande momento brianzolo (Serie C)

Monza Gubbio, partita diretta dal signor Francesco Meraviglia, è di scena domenica 31 marzo alle ore 16.30 e sarà una delle sfide nel calendario della trentatreesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone B. Brianzoli col vento in poppa: alla vittoria in campionato sul campo dell’Imolese, che ha regalato il quarto posto alla squadra allenata da Cristian Brocchi (ora in corsa per un posto immediato nella fase nazionale dei playoff), si è aggiunto il pareggio nella semifinale di ritorno di Coppa Italia di Serie C che ha spalancato al Monza le porte della finalissima, con il Vicenza eliminato. Il Gubbio, dopo il pareggio senza reti in casa contro il Renate, resta invece con due soli punti di vantaggio sulla zona play out, con il girone B che presenta una sfida difficilissima con una quota punti per la salvezza ben più alta rispetto agli altri raggruppamenti; per gli umbri il calo nel rendimento è vistoso dopo una grande corsa che sembrava aver reso possibile la qualificazione ai playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Monza Gubbio non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Gli abbonati al sito elevensports.it potranno vedere la partita in diretta streaming video via internet collegandosi al sito tramite pc o smart tv, o utilizzando l’applicazione ufficiale con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA GUBBIO

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Brianteo di Monza. I padroni di casa scenderanno in campo con questo undici titolare: Guarna; Bearzotti, Negro, Scaglia, Anastasio; Palazzi, Di Paola, Galli; D’Errico; Marchi e Ceccarelli. Risponderà il Gubbio schierato con questo undici: Gabriele Marchegiani; Ferretti, Maini, Schiaroli, Lo Porto; Davì, Benedetti; De Silvestro, Casiraghi, Malaccari e Chinellato.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici scelti dai due tecnici saranno il 4-3-3 per quanto riguarda il Monza allenato da Christian Brocchi ed il 4-2-3-1 per il Gubbio guidato in panchina da Giuseppe Galderisi. Nel match d’andata pari senza reti tra Gubbio e Monza allo stadio Barbetti. Umbri corsari nell’ultimo match di campionato disputato in casa dei brianzoli il 20 febbraio 2011, i gol di Iacopino e Ferrario non bastarono ai padroni di casa, Gubbio vincente con le reti di Galano e Borghese (doppietta).

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono il Monza favorito per la vittoria sul Gubbio. Successo interno quotato 1.53 da Bwin, pareggio quotato 3.30 da Eurobet, mentre William Hill propone a una quota di 7.00 l’eventuale vittoria esterna. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 2.50 e l’under 2.5 quotato 1.50 da Bet365.



© RIPRODUZIONE RISERVATA