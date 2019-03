Diretta motocross/ Gp Paesi Bassi 2019 streaming video e tv: Cairoli in gara

Oggi, domenica 31 marzo, sarà ancora in diretta il motocross, che propone il Gran Premio dei Paesi Bassi 2019, terzo atto del Mondiale Motocross che è appena iniziato (in totale saranno 19 gare) ma ha già dato indicazioni importanti e soprattutto molte soddisfazioni a Tony Cairoli. Oggi dunque eccoci a Valkenswaard, località che sorge nella provincia del Brabante Settentrionale. L’anno scorso da queste parti si era corso un Gran Premio con la denominazione di Gp Unione Europea, dominato dal padrone di casa olandese Jeffrey Herlings che nella classe regina MXGP vinse sia gara-1 sia gara-2. Adesso invece al comando della classifica Piloti troviamo proprio il nostro Tony Cairoli con 97 punti, frutto di un cammino perfetto caratterizzato da due vittorie al debutto in Argentina più una vittoria e un secondo posto settimana scorsa in Gran Bretagna, in scia con 89 punti c’è solamente lo sloveno Tim Gajser, che ha raccolto una vittoria, due secondi e un terzo posto, in attesa che torni protagonista anche Herlings, il quale però avrà un gap già pesante da cercare di colmare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP PAESI BASSI DI MOTOCROSS

Buone notizie ci arrivano per tutti gli appassionati della MXGP: questo fine settimana infatti sarà assicurata la diretta tv del Gp Paesi Bassi 2019 di motocross per entrambe le gare. Segnaliamo che gli appuntamenti saranno visibili al canale Eurosport 2, al numero 211 del telecomando della piattaforma satellitare di Sky: di conseguenza sarà possibile seguire gli eventi sul circuito di Valkenswaard anche in diretta streaming video, tramite i servizi offerti da Eurosport player oppure Sky Go. Ricordiamo inoltre che per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo in Olanda ci si potrà pure collegare al portale ufficiale del Mondiale Motocross, all’indirizzo www.mxgp.com, dove sarà disponibile pure il live timing di tutti gli appuntamenti della giornata.

DIRETTA MOTOCROSS: GLI ORARI

Passiamo adesso a vedere quali saranno gli orari dei principali appuntamenti dell’intensa giornata odierna con le due categorie maggiori del motocross per il Gp Olanda: naturalmente non ci sono problemi con il fuso orario e di conseguenza l’appuntamento con le gare del nostro Tony Cairoli e degli altri campioni del motocross saranno quelli classici delle varie gare in Europa. Le due gare della classe MXGP per il Gran Premio dei Paesi Bassi 2019 da Valkenswaard avranno luogo rispettivamente alle ore 14.15 e alle ore 17.10. Entrambe le gare della categoria regina saranno precedute da quelle della classe MX2, che andranno invece in scena alle ore 13.15 e alle ore 16.10. Naturalmente ogni gara avrà come sempre la durata di 30 minuti più due giri, sia nella MXGP sia nella MX2.



