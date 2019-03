Diretta Parma Atalanta/ Streaming video DAZN: esame per la Dea (Serie A)

Parma Atalanta, diretta dall’arbitro Daniele Chiffi, si gioca alle ore 12.30 di oggi, domenica 31 marzo 2019, presso lo stadio Ennio Tardini della città emiliana per aprire il programma della domenica della ventinovesima giornata di Serie A. Partita sicuramente interessante, Parma Atalanta sarà però importante soprattutto per i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, che in questi ultimi due mesi di campionato si giocheranno le possibilità di andare in Europa, magari anche in Champions League anche se il pareggio casalingo contro il Chievo prima della sosta sa di occasione persa per la Dea. Il Parma con i suoi 33 punti deve solo tenere a bada il rallentamento avuto nelle ultime settimane dai ragazzi di Roberto D’Aversa che prima della sosta hanno perso male contro la Lazio e non sono ancora matematicamente salvi, anche se l’obiettivo è vicino.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Atalanta non sarà disponibile, come d’altronde è ormai abituale per le partite di mezzogiorno. Gli appassionati infatti sanno molto bene che il punto di riferimento per il lunch match sarà la diretta streaming video garantita dalla nuova piattaforma DAZN, che detiene in esclusiva i diritti per tre partite di ogni giornata del campionato di Serie A, fra le quali appunto quella delle ore 12.30 della domenica.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA ATALANTA

Analizziamo adesso le probabili formazioni per Parma Atalanta. Roberto D’Aversa dovrebbe schierare gli emiliani secondo il modulo 4-3-3 imperniato sul tridente che però deve fare i conti con le assenze di Inglese e Biabiany, dunque dovrebbe vedere Ceravolo prima punta con le ali Gervinho e Siligardi ai suoi fianchi. Altri due dubbi sono quelli tra Dimarco e Bastoni in difesa e tra Rigoni e Barillà a centrocampo, dunque abbiamo un potenziale dubbio per ogni reparto. Per l’Atalanta i dubbi invece si concentrano in difesa, a partire dal ballottaggio Gollini-Berisha e anche grazie a un Toloi sulla via del pieno recupero ma comunque ancora fuori causa. Un altro ballottaggio è quello tra Gosens e Castagne come esterno sinistro di centrocampo. Nessun dubbio invece in attacco per Gian Piero Gasperini che andrà sul sicuro, con Ilicic e il Papu Gomez in appoggio alla prima punta che sarà naturalmente Duvan Zapata.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo ai pronostici su Parma Atalanta, basati sulle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La partita dovrebbe vedere favoriti in modo chiaro gli ospiti nerazzurri, infatti il segno 2 è quotato a 1,60 volte la posta in palio; si sale poi a quota 4,00 con il pareggio (naturalmente indicato dal segno X) ed infine un successo casalingo da parte del Parma varrebbe ben 5,50 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 1.



© RIPRODUZIONE RISERVATA