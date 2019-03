Diretta Pordenone Sudtirol/ Streaming video e tv: che sfida al Bottecchia! (Serie C)

Pordenone Sudtirol, diretta dal signor Luigi Carella, è in programma domenica 31 marzo alle ore 16.30, e rappresenta una delle partite di cartello nel calendario della 33^ giornata per il girone B del campionato di Serie C 2018-2019. Severo esame per la capolista, chiamata ad accelerare dopo due pareggi che hanno riportato la Triestina seconda a -6: dopo la vittoria nello scontro diretto di Trieste per i ramarri la strada verso la promozione sembrava spianata, ma il campionato non sembra voler finire mai e ora quello contro il Sudtirol sarà un altro ostacolo da affrontare con la massima concentrazione. Pareggiando contro il Vicenza nell’ultima sfida disputata, gli altoatesini si sono guadagnati il quinto posto in classifica e sembrano in grado di potersi giocare i play off da protagonisti come nella passata stagione, magari arrivando per il secondo anno consecutivo alla fase nazionale senza passare dai primi turni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pordenone Sudtirol non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Gli abbonati al sito elevensports.it potranno vedere la partita in diretta streaming video via internet collegandosi al sito tramite pc o smart tv, o utilizzando l’applicazione ufficiale con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE SUDTIROL

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Bottecchia di Pordenone. I padroni di casa scenderanno in campo con questo undici titolare: Bindi; Semenzato, Barison, Bassoli, Frabotta; Zammarini, Damian, Bombagi; Gavazzi; Candellone e Magnaghi. Risponderà il Gubbio schierato con questo undici: Nardi, Pasqualoni, Casale, Vinetot, Fabbri, Tait, De Rose, Fink, Morosini, Romero e Turchetta.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici scelti dai due tecnici saranno il 4-3-1-2 per quanto riguarda il Pordenone allenato da Attilio Tesser, stessa scelta per il Suditrol guidato in panchina da Paolo Zanetti. Nel match d’andata pari col punteggio di 1-1 allo stadio Druso, Sudtirol in vantaggio con De Cenco ma poi raggiunto da un gol di Germinale per il Pordenone. I Ramarri hanno vinto 3-1 l’ultima sfida disputata in casa contro il Sudtirol il 3 settembre 2017 con gol di Gerardi, Martignago e Ciurria.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono il Pordenone favorito per la vittoria sul Sudtirol. Successo interno quotato 1.66 da Bwin, pareggio quotato 3.40 da Eurobet, mentre William Hill propone a una quota di 4.50 l’eventuale vittoria esterna. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 2.60 e l’under 2.5 quotato 1.47 da Bet365.



