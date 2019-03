Diretta Rally di Corsica 2019/ Wrc, streaming video DAZN: orario e vincitore

Gran finale per il Rally di Corsica 2019: oggi domenica 31 marzo si tireranno le somme e il traguardo finale di Calvi incoronerà vincitore di questa quarta tappa del Mondiale Wrc. Molto è accaduto in questo fine settimana ma molto potrebbe ancor accadere. Come abbiamo già detto il comitato organizzatore ha previsto parecchie novità rispetto anche solo l’edizione 2018 del rally e pure la gara si è confermata un vero incubo per molti: le condiziono climatiche non sempre facili e i tratti molto tecnici e difficili hanno ulteriormente vivacizzato questo fine settimana. Ora però è tempo di consegnare i trofei e i punti per il mondiale piloti, dove è sempre Ott Tanak a svettare pur dopo la bella vittoria di Sebastian Ogier occorsa in Svezia solo poche settimane fa.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL RALLY DI CORSICA

Segnaliamo che per quanto riguarda le ultime prove speciali in programma oggi, il Rally di Corsica 2019 non sarà trasmesso in diretta tv in Italia; si può però segnalare la diretta streaming video sul servizio a pagamento WRC+ All Live, canale ufficiale del campionato che offre tutte le dirette delle speciali e gli approfondimenti del caso. Inoltre la piattaforma DAZN proporrà la finestra in diretta, dalle ore 12.00, per assistere alle fasi finali della gara e il podio. Consigliamo comunque a tutti gli appassionati anche di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wrc.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti dall’isola francese.

DIRETTA RALLY DI CORSICA 2019: LE PROVE DI OGGI

Benché la posta in palio sia tanta, va detto che saranno appena due le special stage previste per questa domenica, ultima giornata per il Rally di Corsica 2019. Oggi però ci si sposterà nella parte nord ovest dell’isola francese e certo le difficoltà non mancheranno. Da programma ufficiale quindi si partirà alle ore 9.45 con la tanto attesa SS13 di Eaux de Zilia lunga ben 31,85 km, la seconda frazione più lunga di questa edizione che già, insolitamente, prevede meno frazioni ma percorsi molto più lunghi. Il gran finale sarà poi la Power stage di Calvi, dove è previsto il podio finale: la SS14 sarà lunga 19.34 km e avrò luogo non prima delle ore 12.18. Staremo a vedere che cosa accadrà in testa ultima accesissima giornata.



