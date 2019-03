Diretta Rimini Fano/ Streaming video e tv: romagnoli nei guai? (Serie C)

Rimini Fano sarà diretta dal signor Enrico Maggio, è in programma domenica 31 marzo alle ore 16.30 e sarà una delle sfide nel calendario nella trentatreesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone B. Scontro salvezza tra le ultime due della classe: il Rimini si è ritrovato risucchiato al penultimo posto in classifica, pur restando a stretto contatto con le squadre che lo precedono. 32 punti per i romagnoli che hanno perso le ultime 3 partite disputate in campionato, l’ultima con un pesante 3-0 inflitto dalla Virtus Verona. Il Fano a 29 punti si è staccato dopo aver ceduto di misura in casa contro la Feralpisalò: chi uscirà sconfitto da questo scontro rischierà seriamente la retrocessione in Serie D a fine stagione, per i marchigiani però anche l’ipotesi di dover giocare i playout è nettamente concreta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Rimini Fano non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Gli abbonati al sito elevensports.it potranno vedere la partita in diretta streaming video via internet collegandosi al sito tramite pc o smart tv, o utilizzando l’applicazione ufficiale con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI FANO

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Neri di Rimini. I padroni di casa scenderanno in campo con questo undici titolare: Scotti, V. Nava, Venturini, Ferrani, Alimi, Guiebre, Volpe, Arlotti, Palma, Kalombo, Montanari. Risponderà il Fano schierato con questo undici: Sarr; Sosa, Konate, Magli; Vitturini, Selasi, Lulli, Acquadro, Liviero; Ferrante e Scardina.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici scelti dai due tecnici saranno il 3-5-2 per quanto riguarda il Rimini allenato da Martini e anche per il Fano guidato in panchina da Fabio Brini. Nel match d’andata disputato in casa del Fano i marchigiani hanno avuto la meglio di misura, 1-0 con gol decisivo messo a segno da Celli. E’ terminato in parità, 1-1, l’ultimo match disputato in casa del Rimini tra le due compagini, disputato l’11 novembre 2012.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono il Rimini favorito per la vittoria sul Fano. Successo interno quotato 2.20 da Bwin, pareggio quotato 2.90 da Eurobet, mentre William Hill propone a una quota di 3.50 l’eventuale vittoria esterna. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 2.95 e l’under 2.5 quotato 1.40 da Bet365.



