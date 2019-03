Diretta Sicula Leonzio Siracusa/ Streaming video e tv: derby al Nobile (Serie C)

Sicula Leonzio Siracusa, che sarà diretta dal signor Simone Sozza, si gioca alle ore 18:30 di domenica 31 marzo: è una delle partite che rientrano nel programma della 33^ giornata del campionato di Serie C 2018-2019. Derby davvero sentito nel girone C, anche per la situazione in classifica: nello spazio di pochi giorni la Sicula Leonzio potrebbe essersi giocata la possibilità di fare i playoff, pareggiando 2-2 il recupero contro il Potenza e poi perdendo nettamente a Catanzaro. Vanificata probabilmente la serie di 15 punti in sette partite, adesso i bianconeri sperano di rilanciare le proprie ambizioni contro una squadra che a differenza sua – il vantaggio sulla zona playout è di 11 punti – deve ancora salvarsi trovandosi ad una sola lunghezza dal Bisceglie. Il problema degli ospiti è che nelle ultime otto partite hanno centrato appena 5 punti, segnando per di più appena 3 gol; il 3-0 a tavolino di domenica scorsa, contro il Matera, fa respirare la squadra che però adesso deve necessariamente tornare a correre per evitare guai peggiori. Mentre aspettiamo la diretta di Sicula Leonzio Siracusa possiamo allora valutare in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni del match.

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Sicula Leonzio Siracusa, ma la partita come sempre è disponibile sul portale elevensports.it che fornisce tutte le gare nella stagione di Serie C: l’appuntamento dunque è con il servizio di diretta streaming video garantito a tutti gli abbonati – la piattaforma è gratuita per chi avesse rinnovato la sottoscrizione dalla passata stagione – ma in alternativa si può anche acquistare il singolo match ad un prezzo fissato (salvo eccezioni).

Tegola per Vincenzo Torrente, che in Sicula Leonzio Siracusa perde Aquilanti: senza il suo leader difensivo il tecnico si dovrebbe affidare a Petta, che completerà la linea con Laezza e Ferrini (in porta andrà Pane). A centrocampo non dovrebbe cambiare granchè: Marano gioca come playmaker arretrato, ai suoi lati D’Angelo (capocannoniere della squadra, anche se con soli 4 gol) e Gianluca Esposito mentre sugli esterni agiranno Andrea De Rossi e Squillace. Il tandem offensivo sarà composto da Miracoli e uno tra Rossetti e Russo, anche Gammone potrebbe tornare utile ed eventualmente anche per coprire una delle due corsie. Il Siracusa si dispone con un 4-4-2 nel quale Talamo e Vazquez fanno gli attaccanti, con Catania che si gioca un posto sia come attaccante che come laterale sulla destra; Russini e Souare i due esterni di centrocampo con licenza di attaccare, coperti non solo dai due centrocampisti Fricano e Palermo ma anche e soprattutto dai terzini che saranno Daffara e Luca Bruno. A comporre la coppia centrale di difesa saranno Turati e Di Sabatino; in porta c’è Crispino.

Sicula Leonzio Siracusa è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker i padroni di casa partono con ampio favore del pronostico, avendo una quota di 1,65 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 6,00 che è stato posto sull’eventualità del successo esterno, regolata dal segno 2. Il pareggio in questa partita vi permetterebbe, avendo scommesso sul segno X, di portare a casa una cifra corrispondente a 3,25 volte la cifra investita.



