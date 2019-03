Diretta Trapani Viterbese/ Streaming video e tv: i granata ci credono! (Serie C)

Trapani Viterbese, partita diretta dal signor Matteo Marcenaro, si gioca alle ore 16:30 di domenica 31 marzo: siamo nel girone C del campionato di Serie C 2018-2019, è la 33^ giornata e per i granata si è improvvisamente riaperta la possibilità di prendersi la promozione diretta. Una partita in meno per il Trapani che deve recuperare 6 punti alla capolista Juve Stabia: da questo punto di vista il pesante ko sul campo della Virtus Francavilla rischia di essere davvero sanguinoso, soprattutto perchè la squadra siciliana non perdeva da tre mesi e sembrava davvero essere sul punto di operare l’aggancio. Adesso bisogna ricominciare quasi daccapo: l’intenzione di Vincenzo Italiano è quella di arrivare alla sfida diretta del 7 aprile con un vantaggio ridotto per poi giocarsela sul serio. La Viterbese però non ha intenzione di concedere sconti: partita in sordina, la formazione laziale ha via via recuperato terreno e arriva a Erice con l’ottavo posto in classifica e due partite in meno rispetto a Virtus Francavilla e Potenza, ovvero con i playoff quasi conquistati a patto di tenere il passo. Ovviamente non si può prescindere dal fatto che queste due squadre si siano incrociate quattro giorni fa nella semifinale di andata della Coppa Italia Serie C: al Rocchi i gialloblu hanno vinto 1-0. Ora però la diretta di Trapani Viterbese vale per il campionato, e allora valutiamo le possibili scelte dei due allenatori leggendo in maniera approfondita le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Trapani Viterbese, ma la partita come sempre è disponibile sul portale elevensports.it che fornisce tutte le gare nella stagione di Serie C: l’appuntamento dunque è con il servizio di diretta streaming video garantito a tutti gli abbonati – la piattaforma è gratuita per chi avesse rinnovato la sottoscrizione dalla passata stagione – ma in alternativa si può anche acquistare il singolo match ad un prezzo fissato (salvo eccezioni).

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI VITERBESE

Le probabili formazioni per Trapani Viterbese ci dicono che i granata saranno senza Scognamillo: il difensore centrale sarà sostituito da Joao Silva che si posizionerà al fianco di Mulé, mentre Costa Ferreira e Lomolino agiranno in qualità di terzini con Dini tra i pali. Spazio poi ad Aloi e Corapi che saranno le mezzali a supporto del creatore di gioco Taugourdeau; Ferretti e Tulli dovrebbero giocare come esterni offensivi con Evacuo, capocannoniere della squadra, in vantaggio su Nzola che eventualmente potrebbe anche allargarsi per giocare come laterale del tridente. Sarà 3-5-2 per la Viterbese: Valentini viene protetto da Rinaldi, Atanasov e Coda con Zerbin e Mignanelli che dovrebbero essere gli esterni che agiranno sulla linea dei centrocampisti, dove Palermo si candida ad avere la maglia di playmaker con Damiani e Tsonev che giostreranno come mezzali. Davanti, Pacilli e Polidori non hanno sostanzialmente avversari: uno potrebbe essere Bismark, ma l’attaccante ghanese ha già dato prova di essere maggiormente incisivo quando parte dalla panchina, e dunque Antonio Calabro dovrebbe confermare questo assetto.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ci fornisce per un pronostico su Trapani Viterbese indicano un valore pari a 1,60 volte la somma giocata sul segno 1, cosa che fa dei padroni di casa la squadra favorita per la vittoria; il segno 2 che identifica il successo esterno dei laziali vi farebbe guadagnare una cifra pari a 5,75 volte la puntata, mentre con l’eventualità del pareggio (segno X) la vostra vincita corrisponderebbe a 3,45 volte quello che avrete deciso di investire con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA