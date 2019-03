Diretta Vibonese Paganese/ Streaming video e tv: calabresi verso i playoff (Serie C)

Vibonese Paganese sarà diretta dal signor Federico Fontani: squadre in campo alle ore 16:30 di domenica 31 marzo per una partita della 33^ giornata nel campionato di Serie C 2018-2019. Poco da dire ormai sugli ospiti: avendo un ritardo di 13 punti sul terzultimo posto la Paganese è ormai destinata a giocare i playout, che anzi diventerebbero aritmetici qualora oggi non dovesse arrivare una vittoria che manca addirittura dal 30 dicembre. Con orgoglio gli stellati sono riusciti a prendersi qualche punto (quattro pareggi nelle ultime cinque partite) ma la loro situazione è segnata da tempo; anzi, solo il fallimento del Matera concede una chance di salvarsi attraverso gli spareggi. La Vibonese invece corre per i playoff: al momento i calabresi sarebbero nelle prime dieci ma la Cavese ha una partita in meno e dunque virtualmente potrebbe operare il sorpasso. I rossoblu se la giocano punto a punto fino al termine e anche con altre squadre; intanto sono imbattuti da quattro partite, ma di queste hanno vinto solo quella interna contro il Rende. Aspettando il calcio d’inizio di Vibonese Paganese, possiamo valutare in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Luigi Razza, leggendo in maniera dettagliata le probabili formazioni di questa sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Vibonese Paganese, ma la partita come sempre è disponibile sul portale elevensports.it che fornisce tutte le gare nella stagione di Serie C: l’appuntamento dunque è con il servizio di diretta streaming video garantito a tutti gli abbonati – la piattaforma è gratuita per chi avesse rinnovato la sottoscrizione dalla passata stagione – ma in alternativa si può anche acquistare il singolo match ad un prezzo fissato (salvo eccezioni).

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE PAGANESE

In Vibonese Paganese Nevio Orlandi punta sul modulo ad albero di Natale: Taurino si gioca il posto con Melillo per affiancare Allegretti sulla trequarti, Bubas è in competizione con Cani per il ruolo di prima punta. Dovrebbero essere gli unici dubbi per il tecnico dei calabresi: a centrocampo infatti Kenneth Obodo (reduce dal primo gol in campionato) organizza la manovra con il supporto di Collodel e Scaccabarozzi che giocano sulle mezzali, Finizio e Maciucca saranno i terzini a completamento di una difesa nella quale Malberti e Camilleri si dispongono davanti al portiere Zaccagno. La Paganese ha le sue certezze in Cesaretti e Parigi, una coppia offensiva da 11 gol complessivi; Scarpa sarà il trequartista, poi Tazza in competizione con Navas a destra e Perri in ballottaggio con Della Morte dall’altra parte. Nacci e Capece saranno i due centrali, con Stendardo, Dellafiore e Piana che si dispongono davanti al portiere Galli. Rispetto a questo undici ci sono pochi dubbi per Alessandro Erra, che continua a puntare sui soliti noti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Vibonese Paganese abbiamo a disposizione le quote che sono state fornite dall’agenzia di scommesse Snai: padroni di casa nettamente favoriti, come si vede già dal valore di 1,40 assegnato all’eventualità della sua vittoria (per la quale dovrete scommettere sul segno 1). L’ipotesi del pareggio, identificata dal segno X, vi farebbe guadagnare un valore pari a 4.00 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto mentre siamo a 7,50 per il successo esterno dei campani, opzione regolata dal segno 2.



