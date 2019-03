Diretta Vicenza Ternana/ Streaming video e tv: i rossoverdi rischiano (Serie C)

Vicenza Ternana, che verrà diretta dal signor Ivan Robilotta, si gioca domenica 31 marzo alle ore 16.30, e sarà una delle sfide in programma nella trentatreesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone B. Dopo il pareggio in campionato contro il Sudtirol, il Vicenza ha pareggiato in trasferta contro il Monza venendo eliminato nella semifinale di Coppa Italia di Serie C a causa della sconfitta dell’andata contro i brianzoli. Con 4 punti di vantaggio sul Teramo i berici punteranno in questo rush finale di campionato a mantenere la qualificazione ai play off. A +3 sulla zona play out, la Ternana cerca invece l’accelerazione dopo una stagione nera, culminata nella lunga serie negativa che vedere i rossoverdi ancora a secco di vittorie nel 2019, 15 partite consecutive senza successi per gli umbri che, se non altro, nell’ultimo turno hanno fermato la corsa della capolista Pordenone ritrovando un minimo di fiducia in vista del rush finale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Vicenza Ternana non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Gli abbonati al sito elevensports.it potranno vedere la partita in diretta streaming video via internet collegandosi al sito tramite pc o smart tv, o utilizzando l’applicazione ufficiale con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA TERNANA

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Menti di Vicenza. I padroni di casa scenderanno in campo con questo undici titolare: Grandi, Salviato, Pasini, Mantovani, Stevanin, N. Bianchi, Bovo, Cinelli, Curcio, Guerra e Arma. Risponderà la Ternana schierata con questo undici: Iannarilli; Mazzarani, Russo, Bergamelli, Giraudo; Altobelli, Callegari, Palumbo; Furlan, Boateng e Bifulco.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici scelti dai due tecnici saranno il 4-3-1-2 per quanto riguarda il Vicenza allenato da Giovanni Colella ed il 4-3-3 per la Ternana guidata in panchina da Fabio Gallo. Nel match d’andata il Vicenza ha espugnato lo stadio Libero Liberati di Terni con uno 0-2 firmato dalle reti di Giacomelli e Zonta. Il 6 maggio 2017 la Ternana ha vinto col punteggio di 0-1 l’ultimo precedente di campionato disputato a Vicenza, grazie ad un gol messo a segno da Falletti.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono il Vicenza favorito per la vittoria sulla Ternana. Successo interno quotato 2.10 da Bwin, pareggio quotato 3.00 da Eurobet, mentre William Hill propone a una quota di 3.50 l’eventuale vittoria esterna. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 2.60 e l’under 2.5 quotato 1.47 da Bet365.



