Diretta Virtus Roma Agrigento/ Streaming video e tv: la capolista rischia (A2 Ovest)

Virtus Roma Agrigento, che si gioca alle ore 18:00 di domenica 31 marzo, è valida per la 27^ giornata nel girone Ovest del campionato di basket Serie A2 2018-2019. L’ora della verità per la capolista: domenica scorsa la Virtus non ha giocato per l’esclusione di Siena dal campionato, avvenuta solo qualche giorno prima, e così ad approfittarne è stata una Capo d’Orlando che, battendo Eurobasket, ha confermato il suo straordinario momento andando ad agganciare i capitolini. Roma ha perso la vetta solitaria della classifica anche in virtù della sconfitta di Rieti; una grande mano a Piero Bucchi e i suoi ragazzi l’ha data Bergamo, che si è ritrovata sul più bello (vista dal lato romano) demolendo la stessa Rieti e impedendole di avvicinarsi ulteriormente. Ora dunque non resta che stare a vedere se la capolista saprà avere la meglio nella lunga volata con Capo d’Orlando: inevitabilmente la strada verso la promozione passa anche e soprattutto dalla diretta di Virtus Roma Agrigento, una partita che inizia tra poco e con la quale i siciliani sperano di blindare la loro posizione nella griglia dei playoff, ormai quasi archiviata.

Nel parlare della diretta di Virtus Roma Agrigento, dobbiamo dire che la squadra della capitale sta davvero rischiando di gettare alle ortiche una promozione che sembrava essere scontata. Il calo vertiginoso dei giallorossi ha consentito alle inseguitrici di farsi sotto: a dare a Bucchi il primo posto in questo momento è solo la differenza canestri a favore nei confronti di Capo d’Orlando, ma la Virtus realmente potrebbe non farcela. Il calendario non è straordinario e il trend delle ultime giornate parla chiaro; questa squadra inoltre ha mostrato per tutta la stagione di andare in difficoltà contro squadre di alto livello, lo dimostrano le due sconfitte contro Rieti e i ko maturati a Bergamo e contro la già citata Orlandina. A oggi dunque se Roma rimane in testa alla classifica di Serie A2 è grazie alla decisione della Lega (inevitabile) di cancellare Siena e i risultati ottenuti fino alla scorsa settimana: un vantaggio che potrebbe diventare determinante. Per quanto riguarda Agrigento, la Moncada si trova in settima posizione essendo in svantaggio nella classifica avulsa nei confronti di Treviglio e Latina; ha però due partite di margine su Scafati e Trapani e dunque non dovrebbe avere troppi problemi nel difendere la sua partecipazione ai playoff, che sarà ancora più certa se oggi arriverà una vittoria esterna di grande prestigio.



