Infortunio Mertens/ Napoli ultime notizie: problema muscolare e una fasciatura…

Infortunio per Dries Mertens in Roma-Napoli. Pomeriggio agrodolce per l’attaccante belga, felice per la vittoria nel big match dell’Olimpico ma fermato da un problema muscolare. L’allarme è scattato al 58′, quando l’allenatore Carlo Ancelotti lo ha richiamato in panchina per lanciare nella mischia Adam Ounas. Il calciatore è sembrato acciaccato e infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, ha accusato un piccolo fastidio muscolare. Non dovrebbe trattarsi comunque di nulla di grave, lo conferma l’espressione di Mertens che è apparso molto sereno al termine della partita. E pensare che pochi minuti prima della sostituzione aveva anche timbrato il cartellino dei marcatori. Al 49′ ha finalizzato al meglio un’azione insistita del Napoli, infilando a porta vuota per il “buco” di Olsen. Dopo la rete ha sorriso e morso due volte il logo del Napoli, un segnale importante in chiave futura visto che si parla di lui anche per il calciomercato.

NAPOLI, INFORTUNIO MERTENS: PROBLEMA MUSCOLARE E UNA FASCIATURA…

Ma ora tengono banco le sue condizioni fisiche. Come sta Dries Mertens? Che tipo di infortunio ha riportato in Roma-Napoli? Sono queste le domande che assillano i tifosi partenopei dopo che lo hanno visto uscire dal campo. Dopo poco meno di un’ora di gioco, l’attaccante belga ha segnalato un problema muscolare a un gluteo e, quando è arrivato in panchina, gli è stata applicata anche una fasciatura al ginocchio, che era già dolorante alla vigilia. Insomma, la situazione non è allarmante, ma non fa star tranquilli, anche perché tra dieci giorni c’è l’Arsenal e il Napoli è già alle prese con la condizione fisica precaria di Lorenzo Insigne, il quale ha saltato proprio la partita contro la Roma a causa di una contrattura all’adduttore della coscia destra, lo stesso problema che lo costrinse a saltare il match contro il Salisburgo in Europa League e a rinunciare alla convocazione della Nazionale.

