Probabili formazioni Inter Lazio/ Quote: Icardi ancora assente (Serie A)

Inter Lazio si gioca alle ore 20.30: le due formazioni sono attese in campo stasera per il posticipo della ventinovesima giornata di Serie A, una partita molto delicata nella corsa ad un posto nella prossima Champions League. Diamo allora uno sguardo alle probabili formazioni di Inter Lazio, tenendo conto che la posta in palio a San Siro sarà alta sia per Luciano Spalletti sia per Simone Inzaghi. Per i nerazzurri una nuova vittoria dopo quella nel derby varrebbe una serissima ipoteca su un posto fra le prime quattro al termine del campionato, che è l’obiettivo anche della Lazio che deve però risalire qualche posizione e di conseguenza avrebbe grande bisogno di un colpaccio al Meazza, proprio contro la squadra che l’anno scorso ha negato in extremis alla Lazio la qualificazione in Champions League.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo uno sguardo pure al pronostico su Inter Lazio. L’agenzia di scommesse Snai vede favoriti i padroni di casa nerazzurri, infatti il segno 1 a San Siro è proposto alla quota di 2,25 volte la posta in palio. Pareggio e successo della Lazio invece vengono valutati praticamente nello stesso modo per il posticipo del Meazza: quota 3,25 infatti in caso di segno 2, mentre con il segno X si arriverebbe di un soffio più in alto, a quota 3,30.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO

LE MOSSE DI SPALLETTI

Le probabili formazioni di Inter Lazio sono caratterizzate da diversi problemi emersi in settimana per Luciano Spalletti, che ha perso prima De Vrij e poi anche Lautaro Martinez. In difesa dunque i nerazzurri non avranno a disposizione il grande ex della partita, di conseguenza al fianco di Skriniar ci sarà Miranda per completare la coppia centrale davanti ad Handanovic. In attacco invece diventerà fondamentale il reintegro di Icardi, che però per ora non è stato convocato: stante l’infortunio di Lautaro Martinez, ecco che al centro dell’attacco ci sarà il grande ex Keita. Da segnalare un possibile ballottaggio fra Asamoah e Dalbert come terzino sinistro, ma la situazione più intricata per l’Inter è a centrocampo. Due maglie sono assegnate a Brozovic e Vecino, la terza come nel derby dovrebbe andare a Gagliardini, ma restano in corsa anche Joao Mario e Borja Valero, in questo caso la scelta di Spalletti sarà tattica, considerate le caratteristiche ben diverse di questi tre giocatori.

LE SCELTE DI INZAGHI

Notizie interessanti sulle probabili formazioni di Inter Lazio anche in casa biancoceleste. Sicura la presenza di Immobile come prima punta, al suo fianco Simone Inzaghi deve scegliere tra Correa e Caicedo: con il primo avremmo un 3-5-1-1, con il secondo invece si passerebbe ad un modulo a due punte. Idee più chiare a centrocampo, dove il perno della manovra sarà Lucas Leiva, affiancato da due mezzali di grande valore quali Luis Alberto e Milinkovic Savic. Schierati entrambi nel cuore della mediana, lo spagnolo e il serbo mandano in panchina Parolo; ecco poi Lulic come esterno sinistro, mentre a destra sono in ballottaggio Marusic e Romulo, con il primo leggermente favorito. In difesa invece la notizia principale per la Lazio nei giorni scorsi riguarda la caviglia di Radu, di conseguenza il terzetto titolare davanti al portiere Strakosha potrebbe essere formato da Bastos, Acerbi e Luiz Felipe.

IL TABELLINO

INTER (4-3-3): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 23 Miranda, 37 Skriniar, 18 Asamoah; 8 Vecino, 77 Brozovic, 5 Gagliardini; 16 Politano, 11 Keita B., 44 Perisic. All. Spalletti.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 21 Cédric Soares, 13 Ranocchia, 29 Dalbert, 20 Borja Valero, 15 Joao Mario, 14 Nainggolan.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Vrsaljko, De Vrij, L. Martinez, Icardi.

LAZIO (3-5-1-1): 1 Strakosha; 15 Bastos, 33 Acerbi, 3 Luiz Felipe; 7 Marusic, 21 Milinkovic Savic, 6 Lucas Leiva, 10 Luis Alberto, 19 Lulic; 11 Correa; 17 Immobile. All. S. Inzaghi.

A disposizione: 24 Proto, 23 Guerrieri, 4 Patric, 13 Wallace, 26 Radu, 27 Romulo, 16 Parolo, 32 Cataldi, 25 Badelj, 7 Berisha, 14 Durmisi, 20 Caicedo.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Lukaku.



