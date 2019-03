Probabili formazioni Roma Napoli/ Quote: Ranieri ci riprova col duo Dzeko-Schick

E’ arrivato il tanto atteso momento del Derby del Sole, ovvero la partita tra Roma e Napoli che avrà luogo oggi all’Olimpico alle ore 15.00 nella 29^ giornata di Serie A. La sfida si annuncia entusiasmante ma pure ben complicata e pure a Ranieri come Ancelotti non saranno concessi errori nello stilare le probabili formazioni di Roma Napoli. Entrambi gli allenatori però dovranno fare fronte ad alcune assenze e casi dubbi: i campani per esempio saranno senza Diawara e Zielinski e sarà complicato quindi fissare il centrocampo. In questo senso però Ancelotti riceve buone notizie: è tornato a disposizione Fabian Ruiz, dopo l’influenza patita durante la sosta per le nazionali. Andiamo a dare ora un occhio più da vicino alle probabili formazioni di Roma Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di controllare le mosse dei due allenatori diamo uno sguardo pure al pronostico del match, che ci prepara a una sfida dove i campani potrebbero ben figurare. Considerando le quote fissate dalla snai per l’1×2 vediamo che il successo casalingo della Roma vale 3.00, mentre la vittoria del Napoli è stata quotata a 2.30: il pareggio ha meritato la valutazione di 3.45.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI

LE MOSSE DI RANIERI

Per la sfida di questo pomeriggio il tecnico giallorosso dovrebbe ancora scommettere sul duo Dzeko-Schick in attacco, anche se finora la coppia non ha dato segno di grande affiatamento. C’è poi parecchia tensione riguardo lo stesso bosniaco, dato ormai per partente da Trigoria a fine stagione, magari in direzione Inter. Dietro all’attacco in ogni caso dovremmo vedere un reparto a 4 dove si giocheranno le maglie da titolari dal primo minuto Zaniolo, Cristante, Nzonzi e Perotti. Difficile immaginare dei ballottaggi ma segnaliamo che dalla panchina rimangono a disposizione, di ritorno da qualche acciacco, sia De Rossi che Pellegrini. Mosse abbastanza certe pure in difesa, dove però mancherà Florenzi: di fronte a Olsen saranno Manolas e Fazio a giocare al centro dal primo minuto, mentre toccherà al duo Kolarov-Karsdorp occupare le fasce più esterne del reparto.

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Per le probabili formazioni di Roma Napoli, Ancelotti chiaramente non rinuncerà al solito 4-4-2 benché certo la squalifica di Zielinski abbia complicato un poco le cose per il tecnico campano. Ecco quindi che la mediana sarà composta al centro da Allan e Fabian Ruiz, mentre sull’esterno dovrebbero agire dal primo minuto Callejon e Verdi, anche se Ounas potrebbe rappresentare una valida alternativa sulla fascia. Per la difesa invece si candidano per una maglia da titolare di fronte al solito Meret, Maksimovic e Koulibaly al centro: toccherà invece a Malcuit e Mario Rui giocare sull’esterno. Per quanto riguarda l’attacco ecco che i titolari dal primo minuto saranno Mertens e Milik, anche se Insigne si è aggregato al gruppo.

IL TABELLINO

ROMA (4-4-2): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Zaniolo, Cristante, Nzonzi, Perotti; Schick, Dzeko. All. Ranieri

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Ruiz; Callejon, Allan, Ruiz, Verdi; Mertens, Milik. All. Ancelotti



