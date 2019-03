Pronostico Formula 1 Gp Bahrain/ Alex Caffi: “Leclerc favorito, ma…” (Esclusiva)

Il pronostico del Gp Bahrain di Formula 1 ci dice che è Charles Leclerc il favorito. Il pilota monegasco infatti partirà in pole position con la sua Ferrari, dopo aver stabilito il miglior tempo, con record della pista annesso. La prima pole position della sua carriera per un pilota che a soli 21 anni sembra poter fare cose straordinarie in Formula 1. Sarà lui il logico favorito di una gara che vedrà partire dopo Leclerc Sebastian Vettel per una Ferrari veramente super su questa pista. Poi la Mercedes di Lewis Hamilton e Valtterri Bottas e la Red Bull con Max Verstappen. Buona anche la prova della Haas con Kevin Magnussen sesto e Romain Grosjeaan. rispettivamente sesto e ottavo. Un Gran Premio che potrebbe vedere quindi per la prima volta il successo di questo giovane talento che è Charles Leclerc. Sarà lui il futuro della F1. Per presentare il Gran Premio del Bahrain abbiamo sentito l’ex pilota di Formula 1 Alex Caffi. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Charles Leclerc la prima pole position della carriera, un grande risultato…

Direi di sì, non può essere che così. Leclerc ha fatto una grande cosa. Ha fatto il miglior tempo, sopravanzando il suo compagno di squadra che la Ferrari aveva indicato come suo possibile vincitore del Mondiale. Con un tempo poi molto importante, molto migliore di Vettel!

Sarà lui il favorito della gara, Leclerc sta mantenendo le promesse della vigilia?

Dopo quello che abbiamo visto nelle prove ufficiali non potrà che essere Leclerc il favorito qui sul circuito di Sakhir.

E Vettel secondo come lo vede qui in Bahrain?

Non è una certamente il massimo a livello psicologico farsi superare dal proprio compagno di squadra. Una cosa che potrebbe condizionare Vettel. Vedremo come reagirà e come si comporterà durante questo Gran Premio.

Mercedes sottotono o solamente inferiore, cosa è mancato alla macchina tedesca?

No direi proprio che stavolta la Ferrari è stata superiore e la Mercedes non ha potuto fare niente per contrastarla.

E’ un Hamilton invece sottotono in questo inizio del Mondiale?

Altre volte Hamilton ha iniziato il Mondiale anche peggio, aspettiamo a darlo per sconfitto, aspettiamo il proseguo della stagione.

La Red Bull invece sembra ancora inferiore, Vestappen quinto, Gasly tredicesimo.

Intanto la Red Bull non vale né Mercedes, né Ferrari, è sotto come valore a queste due macchine. Poi si potrebbe dire che è stato un grande errore lasciare andar via Ricciardo e affidarsi a Gasly che non è forte sicuramente come il pilota australiano.

Vede qualche sorpresa in questa gara?

Credo che Raikkonen potrebbe veramente arrivare fra i primi dieci-

Chi vincerà il Gran Premio del Bahrain?

Dico Leclerc. Il pilota monegasco avrà tutti i mezzi per vincere qui in Bahrain la prima gara della sua carriera. Sarebbe importante una cosa del genere perchè dopo tanto tempo finalmente si vedrebbe qualche cosa di nuovo, un volto nuovo in Formula 1.

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA