Risultati Serie A/ Classifica aggiornata diretta gol live 29^ giornata (31 marzo)

Andiamo ad analizzare i risultati di Serie A 2018-2019 per le partite che domenica 31 marzo costituiscono il quadro della 29^ giornata: dopo la sosta per le nazionali si torna in campo con la decima giornata del girone di ritorno, che è stata inaugurata da quattro anticipi. Incombe il turno infrasettimanale, e dunque gli allenatori dovranno anche provare a dosare le energie nel tentativo di modificare la classifica secondo quelli che sono i rispettivi obiettivi della stagione; diciamo subito allora che il programma di domenica è inaugurato da Parma-Atalanta che rappresenta il lunch match alle ore 12:30, e poi proseguirà con Fiorentina-Torino, Frosinone-Spal e Roma-Napoli alle ore 15:00. I due posticipi sono Bologna-Sassuolo, alle ore 18:00, e Inter-Lazio che alle ore 20:45 farà calare il sipario su un turno di Serie A che ancora una volta si prospetta entusiasmante, e che non vediamo l’ora di raccontare.

RISULTATI SERIE A: LA SITUAZIONE

Quella dello stadio Olimpico è ovviamente la grande partita del giorno: la Roma corre per provare a prendersi una qualificazione in Champions League che dopo l’inattesa sconfitta di Ferrara ha iniziato davvero a farsi complicata, mentre il Napoli è forse all’ultima chiamata per provare a rimanere in scia scudetto in una corsa che già da qualche settimana era diventata semi-impossibile. Al netto della classifica si tratta ovviamente di una grande sfida, come lo è quella di San Siro: l’Inter si è rilanciata al terzo posto vincendo il derby di misura, la Lazio spera di vendicare quanto era accaduto lo scorso anno con la quarta piazza soffiatale sul filo di lana nella sfida diretta. Una bella partita per l’Europa è quella del Franchi, perchè il Torino ha perso in casa una gara fondamentale per avvicinare realmente l’obiettivo mentre i viola appaiono ormai distanti dalla possibilità di giocare l’Europa League, pur se continuano a sperare in un finale in ascesa che faccia compiere il miracolo. In chiave salvezza, allo Stirpe la Spal si gioca tutto o quasi; dal canto suo il Frosinone sa che sbagliando questo appuntamento sarebbe con tutta probabilità condannato alla retrocessione.

RISULTATI SERIE A: 29^ GIORNATA

ore 12:30 Parma-Atalanta

ore 15:00 Fiorentina-Torino

ore 15:00 Frosinone-Spal

ore 15:00 Roma-Napoli

ore 18:00 Bologna-Sassuolo

ore 20:30 Lazio-Inter

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 78

Napoli 60

Inter 53

Milan 51

Roma 47

Sampdoria, Lazio, Atalanta 45

Torino 44

Fiorentina 37

Cagliari, Parma, Genoa 33

Sassuolo 32

Udinese 28

Spal 26

Empoli 25

Bologna 24

Frosinone 17

Chievo 11



© RIPRODUZIONE RISERVATA