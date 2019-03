Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live score (33^ giornata, oggi)

Oggi, domenica 31 marzo 2019, scopriremo numerosi altri risultati Serie C relativi alla 33^ giornata, che come da tradizione è cominciata già ieri. Dopo le emozioni del girone A, che da questo mese al termine del campionato sarà protagonista al sabato, oggi toccherà al girone B e al girone C, che avevano giocato di sabato nei mesi precedenti. Tutto questo premesso, possiamo adesso andare a scoprire che cosa ci attende nelle prossime ore per quanto riguarda i risultati di Serie C e la classifica dei due gironi coinvolti oggi.

RISULTATI SERIE C, IL GIRONE B

Parliamo dunque innanzitutto del girone B e andiamo adesso a scoprire che cosa ci attende in questa domenica: il grosso delle partite sarà alle ore 16.30, quando aspettiamo il fischio d’inizio di Imolese Triestina, Monza Gubbio, Pordenone Sudtirol, Renate Teramo, Rimini Fano, Sambenedettese Virtus Verona e Vicenza Ternana, mentre alle ore 20.30 avremo i due posticipi FeralpiSalò Giana Erminio e Vis Pesaro Ravenna. Per quanto riguarda invece la classifica del girone B, il Pordenone conserva un buon margine di vantaggio di sei punti sulla Triestina e nove sulla FeralpiSalò: ancora non basta per esprimere giudizi definitivi, ma di sicuro i ramarri sono saldamente in pole position per l’unica promozione diretta a disposizione, considerando che mancano solo sei giornate (compreso oggi) e che il girone B è quello con meno incognite, recuperi e risultati a tavolino.

RISULTATI SERIE C, IL GIRONE C

Completiamo l’analisi dei risultati Serie C attesi oggi andando naturalmente a ricordare il girone C. Detto che in questo turno riposa il Catania, avremo oggi pomeriggio alle ore 14.30 le prime quattro partite Cavese Catanzaro, Rieti Reggina, Trapani Viterbese e Vibonese Paganese. Fischio d’inizio alle ore 16.30 invece per Bisceglie Juve Stabia, infine alle ore 18.30 si giocheranno le ultime due partite Casertana Rende e Sicula Leonzio Siracusa. La classifica del girone C si è riaperta nelle ultime settimane: la Juve Stabia è sempre capolista ma con appena tre punti di vantaggio sul Trapani, dunque è tutto ancora possibile anche se certamente le Vespe campane sono da considerare ancora favorite.

RISULTATI SERIE C, 33^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 16.30

Imolese Triestina

Monza Gubbio

Pordenone Sudtirol

Renate Teramo

Rimini Fano

Sambenedettese Virtus Verona

Vicenza Ternana

Ore 20.30

FeralpiSalò Giana Erminio

Vis Pesaro Ravenna

CLASSIFICA SERIE C

Pordenone 63

Triestina 57

FeralpiSalò 54

Monza 51

Sudtirol, Imolese 50

Ravenna 48

Fermana 44

Vicenza 41

Sambenedettese 40

Teramo 37

Vis Pesaro, Ternana 36

AlbinoLeffe, Gubbio, Virtus Verona 35

Renate, Giana Erminio 33

Rimini 32

Fano 29

GIRONE C

Ore 14.30

Cavese Catanzaro

Rieti Reggina

Trapani Viterbese

Vibonese Paganese

Ore 16.30

Bisceglie Juve Stabia

Ore 18.30

Casertana Rende

Sicula Leonzio Siracusa

CLASSIFICA SERIE C

Juve Stabia 64

Trapani 61

Catania 57

Catanzaro 54

Potenza 46

Virtus Francavilla 42

Viterbese, Casertana, Monopoli, Vibonese 41

Cavese, Reggina 40

Sicula Leonzio 39

Rende 37

Rieti, Siracusa 29

Bisceglie 28

Paganese 13



