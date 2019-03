Video/ Cittadella Padova (1-1): highlights e gol della partita (Serie B)

Derby vivace allo stadio Tombolato: entrambe le squadre avrebbero potuto far loro l’intera posta, finisce invece 1-1, un pari sostanzialmente giusto. Apertura di match a ritmi abbastanza blandi, ma al 12’ è il Cittadella ad avere una grande chance per sbloccare subito il risultato. Per un fallo in area di Longhi su Finotto viene fischiata la massima punizione in favore dei padroni di casa. Sul dischetto si presenta Iori che si fa però ipnotizzare dal portiere avversario Minelli, che neutralizza un altro rigore dopo quello sventato su Pazzini del Verona. L’episodio del penalty addormenta un po’ la partita, il Padova è sornione, il Cittadella si rende pericoloso fondamentalmente con Finotto, in particolare con un colpo di testa che finisce di poco a lato.

IL SECONDO TEMPO

Più movimentata la ripresa col Padova che al 7’ passa in vantaggio grazie a un gran sinistro dal limite dell’area di Capello. Un eurogol che gela il Cittadella, che ha però il sangue freddo per imbastire immediatamente una reazione: il pareggio dei granata si concretizza al 29’ con Mancini che va in gol di testa sfruttando un cross ben calibrato da Benedetti, poco dopo che il Padova si è ritrovato in inferiorità numerica per l’espulsione di Cappelletti. Nel finale il Cittadella cerca il gol del sorpasso ma nel recupero è Bonazzoli a mancare la grande chance, incespicando al momento di servire l’assist che avrebbe permesso a Baraye di appoggiare in rete da due passi. Cittadella e Padova chiudono così sull’1-1 dopo 4’ di recupero.

