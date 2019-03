Di Francesco esonerato?/ Paulo Sousa nuovo allenatore della Roma se…

Eusebio Di Francesco esonerato? La Roma sta valutando cosa fare con Paulo Sousa che è già pronto in caso di eliminazione dalla Champions League mercoledì contro il Porto. Il tecnico lusitano è stato già contattato, come riferito da Fabio Caressa a Sky Sport, ma si aspetterà la gara e qualora Di Francesco fosse confermato l’ex Fiorentina firmerà giovedì con il Bordeaux. Una situazione scatenata dal brutto ko contro la Lazio nel derby, in una partita terminata con un ridondante 3-0. Nella capitale la gara è sicuramente tra le più attese dai tifosi giallorossi e a pesare oltre alla sconfitta è anche come questa è arrivata. Il rischio è che si sia rotto qualcosa nello spogliatoio e la zona Champions League è sempre più lontano. Qualora la qualificazione alla coppa europea più importante non sarà centrata il rischio di dover smobilitare gran parte della rosa è serio e concreto.

Eusebio Di Francesco esonerato? Ora testa al Porto

Se la Roma negli ultimi due anni ha deluso in campionato, motivo per cui Eusebio Di Francesco rischia di essere esonerato, in Europa ha fatto molto meglio. Il tecnico ex Sassuolo è stato in grado infatti di portare i giallorossi alla semifinale, poi persa col Liverpool, l’anno scorso. Ha iniziato bene l’avventura ad eliminazione diretta, sconfiggendo il Porto 2-1 nell’andata degli ottavi di finale. Se però dovesse arrivare un’eliminazione la situazione potrebbe precipitare dopo che il tecnico è uscito anche dalla Coppa Italia dopo un pesantissimo 7-1 al Franchi contro la Fiorentina. La Champions, per ovvi motivi, non è un obiettivo alla portata dei giallorossi, ma c’è comunque voglia di credere in un sogno e di andare più lontano possibile. L’eventuale esclusione agli ottavi di finale obbligherebbe la società a cambiare qualcosa subito.

