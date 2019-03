Probabili formazioni Borussia Dortmund Tottenham/ Diretta tv, Pochettino ritrova Kane

Andiamo ad analizzare le probabili formazioni di Borussia Dortmund Tottenham: la partita valida per il ritorno degli ottavi della Champions League 2018-2019 si gioca alle ore 21:00 di martedì 5 marzo. Siamo al Signal Iduna Park, dove il compito è davvero arduo per i gialloneri: all’andata infatti il Tottenham ha onorato il fattore campo e, pur privo di Dele Alli ed Harry Kane, ha vinto con un roboante 3-0 che adesso la squadra tedesca dovrà ribaltare vincendo necessariamente con almeno quattro gol di scarto. Il Dortmund potrebbe eventualmente approfittare di un momento di stanca da parte degli Spurs, che dopo quel grande successo hanno perso la presa in Premier League perdendo in casa del Chelsea e, lo scorso sabato, pareggiando contro l’Arsenal nel derby più sentito di Londra (almeno da parte loro). Andiamo allora a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco mentre aspettiamo che arrivi la sera della partita, leggendo in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Borussia Dortmund Tottenham.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND TOTTENHAM

LE SCELTE DI FAVRE

Naturalmente per Borussia Dortmund Tottenham Lucien Favre sceglierà la formazione migliore: significa che davanti al portiere svizzero Burki agiranno due esterni come Hakimi (arrivato dal Real Madrid) e Raphael Guerreiro, in mezzo invece dovremmo avere la presenza di Diallo e Omer Toprak con Diallo che eventualmente potrebbe anche venire traghettato a sinistra (ma Guerreiro, che ha tanta spinta, dovrebbe partire da dietro per una formazione più offensiva). Dubbi in mezzo al campo dove Dahoud entra in competizione con Delaney per avere una maglia al fianco del belga Witsel; davanti invece Gotze, che ha giocato da finto centravanti venerdì scorso, potrebbe tornare sulla trequarti insieme a capitan Reus e Sancho per lasciare a Paco Alcacer il compito di agire come prima punta, in questo caso ovviamente ci sarebbe un ballottaggio che riguarda anche Philipp e Pulisic che non partono battuti. Le possibilità a disposizione di Favre non sono poche dalla cintola in su, vedremo dunque quello che deciderà il tecnico per questa partita.

I DUBBI DI POCHETTINO

Mauricio Pochettino ha ritrovato Harry Kane, che giocherà Tottenham Borussia Dortmund: l’attaccante inglese sarà regolarmente schierato al fianco di Son Heung-Min in quello che potrebbe essere un 3-4-1-2, con Eriksen che agisce in qualità di trequartista e una difesa a tre per chiudere centralmente gli spazi al Borussia Dortmund. In questo caso davanti a Lloris giocherebbero i due belgi Vertonghen e Alderweireld con Davinson Sanchez a completare lo schieramento, poi Trippier e Danny Rose (o Ben Davies) sulle corsie esterne. In mezzo non dovrebbe recuperare Eric Dier: giocherà allora Winks come all’andata, di fianco a lui la quantità e fisicità di Moussa Sissoko. Abbiamo già detto del reparto avanzato; restano fuori Lamela e soprattutto Lucas Moura, ma è chiaro che il risultato dell’andata lascia presagire che il Tottenham manderà in campo una formazione più difensiva almeno nelle intenzioni, lasciando eventualmente qualche giocatore dal passo diverso per il secondo tempo qualora ce ne fosse la necessità.

IL TABELLINO

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): 1 Burki; 5 Hakimi, 36 Omer Toprak, 4 Diallo, 13 Raphael Guerreiro; 6 Delaney, 28 Witsel; 7 Sancho, 10 Gotze, 11 Reus; 9 Paco Alcacer

A disposizione: 35 Hitz, 16 Akanji, 2 Zagadou, 33 Weigl, 20 Philipp, 27 Wolf, 34 Bruun Larsen

Allenatore: Lucien Favre

Squalificati: –

Indisponibili: Piszczek, Schmelzer

TOTTENHAM (3-4-1-2): 1 Lloris; 5 Vertonghen, 6 D. Sanchez, 4 Alderweireld; 2 Trippier, 17 M. Sissoko, 8 Winks, 3 D. Rose; 23 Eriksen; 7 Son Heung-Min, 10 Kane

A disposizione: 22 Gazzaniga, 24 Aurier, 33 B. Davies, 12 Wanyama, 11 Lamela, 27 Lucas Moura, 18 F. Llorente

Allenatore: Mauricio Pochettino

Squalificati: –

Indisponibili: E. Dier, Dele Alli



