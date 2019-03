Probabili formazioni Real Madrid Ajax/ Diretta tv, Sergio Ramos è squalificato

Leggendo le probabili formazioni di Real Madrid Ajax, presentiamo le potenziali scelte dei due allenatori per la partita che, in programma alle ore 21:00 di martedì 5 marzo, è valida per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019. Si riparte dal 2-1 con cui i blancos hanno vinto l’andata tre settimane fa: un risultato sicuramente confortante in vista di martedì sera, perché i Lancieri sono costretti a vincere e farlo segnando almeno due gol – sempre che riescano a non subirne. Il Real Madrid però ha vissuto una settimana del tutto negativa: ha infatti subito due sconfitte interne dal Barcellona, la prima nel ritorno della semifinale di Coppa del Re (con conseguente eliminazione) e la seconda in campionato, dove è scivolato a 12 punti dalla vetta occupata dai blaugrana. Di fatto dunque Santiago Solari ha già detto addio a due obiettivi stagionali, e adesso gli resta solo la Champions League dove dovrà evitare un altro flop (e questo sarebbe decisamente più clamoroso). Andiamo dunque a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco per questa partita comunque delicata, analizzando in maniera più approfondita le loro scelte nelle probabili formazioni di Real Madrid Ajax.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Ajax sarà un’esclusiva per i soli possessori della televisione satellitare, che vi potranno assistere sul canale Sky Sport Uno (201) oppure su Sky Sport 252, selezionando eventualmente il numero 251 per il programma Diretta Gol Champions League. In alternativa l’applicazione Sky Go consentirà, senza costi aggiuntivi, di seguire le immagini della sfida anche in diretta streaming video, usufruendo di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID AJAX

I DUBBI DI SOLARI

Nelle probabili formazioni di Real Madrid Ajax notiamo come Solari non dovrebbe rinunciare a quelli che sono ormai i suoi titolari: Sergio Ramos salterà eventualmente anche l’andata dei quarti, dunque a fare coppia centrale con Varane ci sarà Nacho Fernandes con Courtois tra i pali, a destra andrà Carvajal mentre dall’altra parte Reguilon ha ormai soffiato il posto a Marcelo. A centrocampo, salvo sorprese, dovrebbe essere schierata la mediana che ha fatto le fortune nel triennio di Zinedine Zidane e cioè quella con Modric in cabina di regia partendo però sulla mezzala, Kroos dall’altra parte in grado di fare anche da raccordo tra i reparti e Casemiro che come sempre rappresenterà il perno centrale e il giocatore in grado di dare equilibrio a tutta la squadra. In attacco Benzema è la certezza come prima punta; a destra dovremmo vedere Lucas Vazquez, a sinistra invece è vivo il ballottaggio tra Asensio e Vinicius Junior ma sembra ormai che il giovane brasiliano abbia preso il posto dal primo minuto, tanto che si dice che il numero 20 possa essere uno dei ceduti di lusso nel corso del calciomercato invernale.

LE SCELTE DI TEN HAG

Per Erik Ten Hag, Real Madrid Ajax è una partita che si può vincere: ormai l’allenatore dei Lancieri ha stabilmente aperto al 4-2-1-3 e sarà questo il modulo con cui la squadra olandese si presenterà al Santiago Bernabeu. Ziyech fa dunque un passo avanti rispetto a due stagioni fa giocando sulla linea del tridente, dove Tadic dovrebbe nuovamente essere impiegato da prima punta e David Neres dovrebbe rappresentare l’esterno a sinistra, a meno che non venga invece dato campo a Dolberg o Huntelaar come centravanti (in quel caso il serbo scalerebbe sull’esterno). Van De Beek sarà il giocatore impiegato sulla trequarti, e naturalmente per andare a prendere palloni giocabili si abbasserà a centrocampo, dove Frenkie De Jong dà ordine e fluidità alla manovra con la collaborazione del danese Schone. Difesa formata davanti a Onana: con il giovane De Ligt, capitano in odore di addio estivo, ci sarà Daley Blind tornato alla base dopo l’esperienza poco entusiasmante nel Manchester United, sulle fasce in qualità di terzini vedremo invece Mazraoui e Tagliafico (cui all’andata è stato annullato un gol).

IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-3): 25 Courtois; 2 Carvajal, 5 Varane, 6 Nacho, 23 Reguilon; 8 Kroos, 14 Casemiro, 10 Modric; 17 Lucas Vazquez, 9 Benzema, 28 Vinicius Jr.

A disposizione: 1 Keylor Navas, 3 Vallejo, 12 Marcelo, 24 D. Ceballos, 22 Isco, 20 Asensio, 11 Bale

Allenatore: Santiago Solari

Squalificati: Sergio Ramos

Indisponibili: M. Llorente

AJAX (4-2-1-3): 24 Onana; 12 Mazraoui, 4 De Ligt, 17 D. Blind, 31 Tagliafico; 21 F. De Jong, 20 Schone; 6 Van De Beek; 22 Ziyech, 10 Tadic, 7 David Neres

A disposizione: 26 Lamprou, 3 Veltman, 8 Sinkgraven, 30 De Wit, 19 Labyad, 25 Dolberg, 9 Huntelaar

Allenatore: Erik Ten Hag

Squalificati: –

Indisponibili: Magallan, Eiting, Bandé



© RIPRODUZIONE RISERVATA