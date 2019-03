Video/ Genoa Frosinone (0-0): gli highlights della partita (Serie A, 26^ giornata)

Un pareggio a reti bianche ben poco utile è stato il risultato finale del match al Marassi: come emerge nel video di Genoa Frosinone poi ben poco è accaduto in campo e di certo ci si attendeva molto di più da parte della squadra rossoblu nella 26^ giornata di Serie A. Di fatto i grifoni sprecano un ottima occasione per accumulare punti pesanti in classifica, considerando poi che il Genoa ha registrato superiorità numerica per ben 55’ minuti, dopo il doppio giallo e la conseguente espulsione del canarino Cassata. Anzi sul finale sono stati proprio gli uomini di Baroni a sfiorare la rete, ma Paganini trova in tale occasione la traversa e salva il risultato sul un insipido 0-0. Dando un occhio alle statistiche fissate al triplice fischio finale possiamo dire che il Genoa ieri ha messo a tabella il 62% di possesso palla, firmando anche 10 tiri di cui 6 correttamente indirizzati alla porta avversaria: aggiungiamo anche 21 punizioni, 19 rimesse laterali e 443 passaggi completati. Per il Frosinone le statistiche ci riportano del 38% di possesso palla, 3 tiri di cui nessuno verso lo specchio avversario: ricordiamo anche 2 corner e 6 parate oltre a 177 passaggi completati.

VIDEO GENOA FROSINONE: LE DICHIARAZIONI

Al termine della partita tra Genoa e Frosinone è stato il tecnico dei grifoni Prandelli a prendere la parola in conferenza stampa: il rossoblu ha dichiarato: “Volevamo questi punti e fino alla fine abbiamo cercato il gol provandoci in tutti i modi, non solo mettendo Goran ma facendo girare palla. Ma ho un rammarico a livello tattico, quello di aver avuto tanti cross e non essere stati capaci di attaccare il primo palo. Quasi tutti giocatori aspettavano sul secondo. Fino alla fine abbiamo cercato di vincere”. Prandelli ha poi aggiunto: “Siamo dispiaciuti ma dobbiamo pensare che tutte le partite sono difficili. Con la Spal siamo stati noi 80′ in dieci e non hanno fatto gol. Cercheremo di migliorare e capire come e dove attaccare l’area. Bisogna accettare i risultati con serenità. Domani riprenderemo subito gli allenamenti. Purtroppo quando mi giro in panchina vorrei avere alternative importanti ma per ora ancora niente”. Baroni invece per il Frosinone ha dichiarato ai microfoni di Sky: “Siamo usciti con un risultato positivo, importante per noi principalmente per come l’abbiamo ottenuto. Quando eravamo in parità numerica sono arrivati molti presupposti per segnare. In inferiorità ci sono mancate le energie e abbiamo difeso bene sui cross del Genoa, creando densità. Partita di grande attenzione, cosa che andiamo cercando. In Serie A si può prendere gol in ogni momento ma oggi c’era la voglia dei ragazzi di portar via il risultato e questo ha fatto la differenza. Siamo noi che determiniamo i nostri risultati”.





