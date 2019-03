Video/ Udinese Bologna (2-1): highlights e gol della partita (Serie A)

L’Udinese conquista lo scontro diretto col Bologna con un 2 a 1 deciso da tre reti argentine: dopo l’uno due di De Paul riequilibrato da Palacio, è stato Pussetto nel finale a decidere l’incontro con un bel colpo di testa al 79’. Come si vede nel video di Udinese Bologna, la prima emozione dell’incontro arriva al 12’ quando un potente rasoterra tentato da fuori area da Santander ha costretto Musso ad un complicata respinta che è finita nei pressi di Mbaye che da ottima posizione ha incredibilmente sprecato centrando la parte interna del palo lontano. Gli ospiti dominano ma al 24’ Poli commette una clamorosa leggerezza perdendo una sanguinosa palla e stendendo Pussetto in area di rigore, per il direttore di gara non ci sono dubbi, è rigore. Dagli undici metri De Paul non sbaglia spiazzando nettamente Skorupski e portando avanti i suoi. La reazione del Bologna è veemente, ci deve pensare due volte Musso per salvare i suoi: al 30’ alza oltre la traversa un pallonetto di Palacio e al 32’ ha respinto coi pugni una punizione velenosa di Orsolini. L’estremo difensore non ha però potuto nulla al 39’ quando sul cross proveniente dalla destra eseguito da Orsolini, Palacio ha appoggiato in rete da due passi riequilibrando il punteggio.

LA RIPRESA

Come emerge nel video di Udinese Bologna, la ripresa si apre subito con due tentativi dell’Udinese: al 48’ con Larsen, la cui potente conclusione da fuori area è stata respinta coi pugni da Skorupski e al 51’ con Pussetto che lanciato in velocità si è visto respingere il tiro dal portiere ospite. La reazione degli ospiti arriva al 61’ col solito Orsolini che, dopo essersi accentrato partendo dall’out di destra, ha fatto partire un potente tiro che Musso è riuscito a mettere in calcio d’angolo con un bell’intervento in tuffo. Al 66’ arriva il primo cambio del match quando Donsah è subentrato a Poli; al 76’ altri cambi con Sandro e Nagy che rilevano rispettivamente Tre AVest e Dzemaili. Quando ci si apprestava ad attendere solamente il fischio finale, al 79’ l’Udinese è riuscita a trovare il gol decisivo: cross perfetto di Larsen dalla corsia di destra che Pussetto ha insaccato in rete con uno stupendo colpo di testa. Dopo la rete dell’argentino, il Bologna non è riuscito a reagire e così non è successo più nulla se non l’uscita dell’uomo decisivo Pussetto che tra la standing ovation del suo pubblico ha lasciato spazio a Lasagna.

