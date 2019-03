Video/ Verona Venezia (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 27^ giornata)

Il Verona prende una bella boccata d’ossigeno battendo 1-0 il Venezia nel derby veneto: eccovi allora il video di Verona Venezia con gol e highlights della partita di Serie B. Gli scaligeri si sono confermati in crescita tenendo sempre in mano il pallino del gioco e sprecando anche diverse occasioni per il raddoppio: con questo successo i gialloblu si rilanciano in zona play off, i lagunari vedono invece più vicino lo spettro della zona retrocessione. La partita si sblocca al 18’, con un pallone rimpallato in area dopo un cross di Faraoni che finisce nella disponibilità di Di Gaudio, implacabile nell’insaccare alle spalle di Vicario. Alla mezz’ora un tiro-cross di Lee prende una strana traiettoria e va a stamparsi sulla traversa, col Verona vicino al raddoppio. Il Venezia vive offensivamente delle accelerazioni di Lombardi, che si vede dire di no al 39’ da un grande intervento di Silvestri.

VIDEO VERONA VENEZIA: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa la reazione lagunare è debole e al 13’ il Verona potrebbe mettere in ghiaccio la partita: calcio di rigore per i padroni di casa fischiato per una trattenuta di Segre su Bianchetti. Dal dischetto va Pazzini ma Vicario si supera respingendo la conclusione. Il Venezia tenta il tutto per tutto con i cambi offensivi di Zenga, ma il finale di partita è tutto di marca scaligera: doppio grande intervento di Vicario su Tupta e sul Lee, poi proprio un gol del coreano viene annullato per fuorigioco. Dopo 5’ di recupero il Verona può comunque festeggiare una vittoria che vale oro sia per la classifica sia per il morale.





© RIPRODUZIONE RISERVATA