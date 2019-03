Icardi, Wanda Nara attacca l’Inter/ “Responsabile chi decide”. E segue il Real Madrid

Più che una frattura sembra una voragine quella che si è creata tra Mauro Icardi e l’Inter. L’ultimo capitolo di questa telenovela vede protagonista, guarda caso, Wanda Nara. L’ennesimo cinguettio social della moglie-agente dell’attaccante, con risposte piccate ad alcuni utenti Twitter potrebbe far davvero perdere la pazienza all’Inter. «Icardi non giocherà mai più nell’Inter. Triste ma è così. Ringraziamo il suo procuratore», le scrivono. Lei risponde: «Io non decido, non ho fatto nessuna scelta. Chi ha preso ogni decisione se ne assumerà la responsabilità. Il mio lavoro è quello di trovare la miglior soluzione a una decisione. Ma non c’entro niente. Un bacio e grazie. E se ti hanno fatto credere altro, allora bravi». C’è chi le fa notare l’incompatibilità dei ruoli che ricopre, quello di moglie, agente e opinionista televisiva. «I miei ruoli non c’entrano niente con questa vicenda, vola un po’ più in alto». E a chi le consiglia di rinunciare alla procura del marito, di smettere di andare in tv e di far tornare il giocatore in campo replica con ancora più durezza. «Evidentemente non hai capito un ca..o di quello che succederà».

ICARDI, WANDA NARA ATTACCA L’INTER E SEGUE IL REAL MADRID

Ma non è finita qui. Dopo il botta e risposta sui social con i tifosi dell’Inter, Wanda Nara ha compiuto un’altra mossa. La moglie e agente di Mauro Icardi ha cominciato a seguire il Real Madrid. Un altro segnale che rischia di far perdere davvero la pazienza all’Inter, con cui l’argentino ha un contratto in scadenza fino al 2021. A pochi giorni dalla sfida di Europa League con l’Eintracht, è ancora lui a catalizzare l’attenzione in casa Inter. Dopo il “like” di Icardi alla foto dell’ex compagno Cancelo per celebrare la vittoria della Juventus sul Napoli, ecco dunque un altro “mi piace” destinato a far discutere. Questa situazione sta stimolando la fantasia dei tifosi, alimentando nuove indiscrezioni di mercato. Tra l’altro Wanda Nara nelle ultime ore aveva parlato proprio dei merengues. «Il Real non è interessato a Mauro per colpa mia? È tutto falso. Abbiamo grande rispetto per il Real». E se Wanda Nara chiama, il Real Madrid risponderà?

