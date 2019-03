Probabili formazioni/ Borussia Dortmund Tottenham, quote: qualche dubbio per Favre

Borussia Dortmund Tottenham si gioca stasera alle ore 21.00, quando le due formazioni scenderanno in campo per dare vita alla partita di ritorno degli ottavi di Champions League. Si partirà però da situazioni diametralmente opposte per le due formazioni: Borussia Dortmund Tottenham infatti parte dal 3-0 per gli Spurs nell’andata a Wembley, di conseguenza ai tedeschi servirebbe una vera e propria impresa, resa tuttavia ancora più difficile dal momento difficile che i gialloneri stanno vivendo anche in Bundesliga, dove il Borussia Dortmund è stato agganciato dal Bayern, scialacquando un vantaggio di molti punti. Per il Tottenham la situazione è ideale, a patto di non sentirsi già qualificato, errore che potrebbe essere mortale contro un avversario comunque ostico e su un campo difficile per tutti. Vediamo allora le ultime notizie sulle probabili formazioni di Borussia Dortmund Tottenham.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando uno sguardo anche al pronostico per Borussia Dortmund Tottenham, possiamo dire che i tedeschi sono favoriti per la vittoria, che però non è detto che basti ai gialloneri: segno 1 quotato a 1,95 dalla Snai, si sale poi a 3,80 in caso di pareggio (segno X) ed infine la quota in caso di successo esterno del Tottenham (naturalmente segno 2) è pari a 3,70.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND TOTTENHAM

LE SCELTE DI FAVRE

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund Tottenham vedranno l’allenatore dei gialloneri Lucien Favre schierare la formazione migliore per cercare la difficile rimonta: significa che davanti al portiere svizzero Burki agiranno come terzini Hakimi (ex Real Madrid) e Raphael Guerreiro, che garantisce tanta spinta per dare un assetto giustamente offensivo, dato che c’è un 3-0 da rimontare. In mezzo invece dovremmo avere la coppia centrale formata da Diallo e Omer Toprak. Dubbi in mezzo al campo dove Dahoud è in ballottaggio con Delaney per avere una maglia al fianco del belga Witsel; davanti invece Gotze, che ha giocato da finto centravanti in Bundesliga, potrebbe tornare sulla trequarti insieme a capitan Reus e Sancho per lasciare a Paco Alcacer il compito di agire come prima punta, anche se nel reparto offensivo il Borussia Dortmund ha a disposizione diverse alternative e di conseguenza Favre potrebbe rimescolare le carte anche in extremis.

LE MOSSE DI POCHETTINO

In casa Spurs la notizia è che Mauricio Pochettino ha ritrovato Harry Kane, che giocherà dunque Tottenham Borussia Dortmund: il centravanti inglese sarà affiancato da Son Heung-Min in quello che potrebbe essere un 3-4-1-2, con Eriksen trequartista e una difesa a tre per chiudere centralmente gli spazi al Borussia Dortmund, che come detto dovrà osare ma anche correre qualche rischio. Con la retroguardia a tre davanti a Lloris giocherebbero i due belgi Vertonghen e Alderweireld con Davinson Sanchez a completare lo schieramento, poi Trippier e uno fra Danny Rose e Ben Davies come esterni. In mezzo non dovrebbe recuperare Eric Dier: giocherà allora probabilmente Winks (pure lui non al top, a dire il vero) come all’andata, al fianco del sicuro titolare Moussa Sissoko. Dovrebbero invece partire dalla panchina Lamela e Lucas Moura, da impiegare a partita in corsa in caso di necessità che però naturalmente Pochettino non si augura, partendo con tre gol di vantaggio.

IL TABELLINO

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): 1 Burki; 5 Hakimi, 36 Toprak, 4 Diallo, 13 Guerreiro; 6 Delaney, 28 Witsel; 7 Sancho, 10 Gotze, 11 Reus; 9 Alcacer. All. Favre.

A disposizione: 35 Hitz, 16 Akanji, 2 Zagadou, 33 Weigl, 20 Philipp, 27 Wolf, 34 Bruun Larsen.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Piszczek, Schmelzer, Pulisic.

TOTTENHAM (3-4-1-2): 1 Lloris; 5 Vertonghen, 6 Sanchez, 4 Alderweireld; 2 Trippier, 17 Sissoko, 8 Winks, 3 Rose; 23 Eriksen; 7 Son, 10 Kane. All. Pochettino.

A disposizione: 22 Gazzaniga, 24 Aurier, 33 Davies, 12 Wanyama, 11 Lamela, 27 Lucas Moura, 18 Llorente.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Dier, Alli.



