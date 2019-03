Probabili formazioni/ Psg Manchester United: diretta tv, Solskjaer senza Pogba

Si giocherà solo domani sera al Parco dei Principi alle ore 21.00 l’atteso match tra Psg e Manchester United, partita valida come ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Partita da dentro o fuori quindi nella capitale francese, dove i Red Devils sono chiamati a capovolgere il pesante 2-0 incassato in casa all’andata: con una tale posta in palio e tali premesse capiamo bene che non saranno concessi errore a Solskjaer nel formulare le probabili formazioni di Psg Manchester United. Anche Tuchel però dovrà fare attenzione: certo lo stato di forma dei suoi è ottimo nonostante le assenze conclamate di Neymar e Cavani, ma la squadra inglese non è certo avversario da sottovalutare specie in una tale occasione. Andiamo quindi a vedere da vicino quali saranno le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Psg Manchester United, attese in campo solo domani sera.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Psg Manchester United sarà trasmessa in diretta tv soltanto sui canali della televisione satellitare: esclusiva dunque riservata agli abbonati che potranno seguire questa partita su Sky Sport Football (203) o Sky Sport 253 in caso di sottoscrizione al pacchetto Calcio. In alternativa si potrà collegare un massimo di due dispositivi mobili (PC, tablet e smartphone) ai dati del proprio abbonamento per attivare, senza costi aggiuntivi, l’applicazione Sky Go e accedere alle immagini in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI PSG MANCHESTER UNITED

LE MOSSE DI TUCHEL

Per le probabili formazioni di Psg Manchester United, è assai probabile che Tuchel voglia confermare gran parte dell’11 che ha trovato il successo in trasferta nella partita di andata della Champions league, a partire dalla porta dove ritroveremo Gigi Buffon. Di fronte al numero ex della nazionale azzurra ecco quindi una difesa a 4 con le maglie da titolari sulle spalle di Bernat e Kherer all’esterno e il duo Kimpembe-Silva al centro. Per la mediana pochi i dubbi del tecnico con Marquinos e Paredes (visto che Verratti non è al top della condizione): toccherà quindi a Draxler agire sulla tre quarti. Per l’attacco le mosse in casa dei parigini paiono quasi obbligate: sarà Mbappè a guidare il reparto offensivo con Di Maria e Alves chiamati in campo ai lati dal primo minuto.

LE SCELTE DI SOLSKJAER

Per lo schieramento dei Red Devils Solskjaer sarà chiamato a qualche modifica rispetto all’11 che non ha fatto vedere grandi cose in casa all’andata: Paul Pogba infatti è stato squalificato. Ecco quindi che nella mediana a tre potrebbe essere Fred a prendere il posto dell’ex Juventus: vedremo quindi in campo dal primo nel reparto anche Herrera e Matic. Maglie confermate in difesa con De Gea tra i pali e al centro del reparto difensivo Bailly e Lindelof: toccherà quindi a Young e Shaw agire ai lati. Per l’attacco però si accende qualche dubbio per Solskjaer: la prima ipotesi vede in avanti il tridente composto da Martial, Rashford e Lingard ma dalla panchina non mancano soluzioni alternative in caso di bisogno.

IL TABELLINO

PSG (4-2-3-1): 1 Buffon; 14 Bernat, 3 Kimpembe, 2 Silva, 4 Kehrer; 5 Marquinos, 8 Parades; 11 Di Maria, 23 Draxler, 13 Alves: 7 Mbappe All. Tuchel

MANCHESTER UNITED (4-3-3): 1 De Gea, 23 Shaw, 3 Bailly, 2 Lindelof, 18 Young; 21 Herrera, 31 Matic, 17 Fred; 11 Martial, 10 Rashford, 14 Lingard All. Solskjaer



