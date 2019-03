Probabili formazioni/ Real Madrid Ajax, quote: Reguilon e Vinicius ancora titolari?

Real Madrid Ajax si gioca alle ore 21.00: le due formazioni scenderanno in campo al Santiago Bernabeu per il ritorno degli ottavi di Champions League, con gli spagnoli nettamente favoriti dopo avere già vinto per 1-2 all’andata. Analizzando le ultime notizie sulle probabili formazioni di Real Madrid Ajax, va comunque detto che la squadra di Santiago Solari sta vivendo un periodo difficile, caratterizzato da due sconfitte consecutive contro il Barcellona in pochi giorni tra Coppa del Re e Liga, due obiettivi entrambi ormai sfumati. Resta solo la Champions League per i campioni d’Europa in carica, l’atmosfera al Bernabeu si annuncia rovente e l’Ajax potrebbe approfittare della tensione che sicuramente circonderà la formazione avversaria. I Lancieri potranno davvero firmare l’impresa? Di sicuro, giocando come all’andata, qualche grattacapo lo creerebbero…

PRONOSTICO E QUOTE

Notiamo pure che il pronostico di Real Madrid Ajax appare a senso unico: il segno 1 secondo l’agenzia Snai pagherebbe appena 1,65 volte la posta in palio, mentre poi si sale già a quota 4,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) ed infine un colpaccio da parte dell’Ajax varrebbe 5,25 volte la posta in palio per chi avrà scommesso sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID AJAX

LE MOSSE DI SOLARI

Nelle probabili formazioni di Real Madrid Ajax notiamo come Solari dovrà rinunciare allo squalificato Sergio Ramos, dunque a fare coppia con Varane ci sarà Nacho Fernandes davanti a Courtois, a destra andrà Carvajal mentre dall’altra parte Reguilon ha ormai soffiato il posto da titolare a Marcelo. A centrocampo dovrebbe essere schierata la mediana più classica per il Real Madrid ormai da qualche stagione a questa parte, cioè quella con Modric in cabina di regia partendo però sulla mezzala, Kroos dall’altra parte e Casemiro perno centrale per dare equilibrio a tutta la squadra. In attacco Benzema è la certezza come prima punta; a destra dovremmo vedere Lucas Vazquez, a sinistra invece è vivo il ballottaggio tra Asensio e Vinicius Junior, con il giovane brasiliano che però nelle gerarchie di Solari sembra ormai essere il titolare.

LE SCELTE DI TEN HAG

Per Erik Ten Hag, Real Madrid Ajax è una partita da vincere: l’allenatore dei Lancieri ci proverà con il 4-2-1-3 al Santiago Bernabeu. Ziyech dunque agirà sulla stessa linea della prima punta Tadic e di David Neres a sinistra, a meno che non venga invece scelto Dolberg o Huntelaar come centravanti (in quel caso il serbo scalerebbe sull’esterno). Van De Beek sarà il giocatore impiegato sulla trequarti, raccordo tra l’attacco e il centrocampo dove invece Frenkie De Jong darà ordine alla manovra, affiancato dal danese Schone. Modulo dunque offensivo, si annuncia un lavoro impegnativo per la difesa a quattro davanti al portiere Onana: con il giovane De Ligt ci sarà Daley Blind, tornato a “casa” dopo l’esperienza poco convincente nel Manchester United, sulle fasce in qualità di terzini vedremo invece Mazraoui a destra e Tagliafico a sinistra, che dovranno dare un contributo anche in fase di spinta, ma senza scoprire troppo la retroguardia.

IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-3): 25 Courtois; 2 Carvajal, 5 Varane, 6 Nacho, 23 Reguilon; 8 Kroos, 14 Casemiro, 10 Modric; 17 Vazquez, 9 Benzema, 28 Vinicius Jr. All. Solari.

A disposizione: 1 Keylor Navas, 3 Vallejo, 12 Marcelo, 24 Ceballos, 22 Isco, 20 Asensio, 11 Bale.

Squalificati: Sergio Ramos.

Indisponibili: Llorente.

AJAX (4-2-1-3): 24 Onana; 12 Mazraoui, 4 De Ligt, 17 Blind, 31 Tagliafico; 21 De Jong, 20 Schone; 6 Van De Beek; 22 Ziyech, 10 Tadic, 7 Neres. All. Ten Hag.

A disposizione: 26 Lamprou, 3 Veltman, 8 Sinkgraven, 30 De Wit, 19 Labyad, 25 Dolberg, 9 Huntelaar.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Magallan, Eiting, Bandé.



