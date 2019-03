Pronostici Champions league/ Quote e scommesse delle partite (ritorno ottavi)

Ecco che il primo torneo per club del continente torna sotto ai riflettori per le serate del 5 e 6 marzo: andiamo quindi a scoprire subito che cosa ci dicono i pronostici di Champions league, fissati dalla nostra redazione alla vigilia dei match di ritorno degli ottavi di finale. Arriveranno già questa sera i primi verdetti quindi per la prossima prestigiosa fase del tabellone e siamo impazienti di conoscere che dirà il campo: prima però di controllare quote, scommesse e pronostici di Champions league, vediamo che ci dice il calendario. Ecco quindi che già per martedi 5 marzo saranno due le sfide di ritorno che si accenderanno ed entrambe alle ore 21.00 e quindi Borussia Dortmund-Tottenham e Real Madrid-Ajax. Per mercoledi 6 marzo sono previsti altri due incontri sempre per le ore 21,00 e quindi Porto-Roma e Psg-Manchester United. Andiamo quindi a esaminare da vicino i pronostici di Champions league, stilati per i match degli ottavi di finale.

PRONOSTICO BORUSSIA DORTMUND TOTTENHAM

Partendo da un netto 3-0 firmato in casa propria è difficile non vedere gli Spurs favoriti al passaggio del turno: rimane però da vedere chi vincerà il singolo match. La squadra giallonera infatti promette scintille al Signal Induna park, ma di fronte a un risultato simile maturato nella partita di andata, il ribaltone pare quanto meno complicato. Va poi detto che se il Tottenham è di ritorno da alcuni KO di fila, non così il Borussia Dortmund.

PRONOSTICO REAL MADRID AJAX

Benché i lancieri abbiano dato grande prova di sé nella partita di andata, il Real Madrid non dovrebbe mettere il piede in fallo proprio tra le mura di casa e fallire nell’obbiettivo qualificazione. I Blancos poi hanno dalla loro non solo il fattore campo e la tradizione ma pure il 2-1 firmato pochi giorni fa in Olanda.

PRONOSTICO PORTO ROMA

Forti non solo del 2-1 firmato in casa ma pure della bella prestazione offerta all’Olimpico in tale occasione, la squadra di Di Francesco è certamente la favorita in questo ottavo di finale di Champions league. La sfida però potrebbe risultare complicata per la Roma: non dimentichiamo che proprio il Porto è padrone di casa e vanta un ottimo stato di forma in questa parte della stagione.

PRONOSTICO PSG MANCHESTER UNITED

Benchè i Red Devils vantino un buono stato di forma, va detto che il banco di prova al Parco dei Principi si annuncia a dir poco complicato: i parigini in casa sanno fare meraviglie e difficilmente sbagliano in un momento così delicato. Va poi aggiunto che proprio la compagine di Tuchel è forte del 2-0 segnato in trasferta a Manchester nella partita di andata: per i pronostici di Champions League il verdetto sul passaggio del turno è quesi scontato.



